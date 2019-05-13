«Хлопці без ніг»: у Київ прибув борт з тяжелоранеными бійцями з Донбасу

Волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Головний військовий клінічний госпіталь в Києві прибув борт з тяжелоранеными бійцями з Донбасу.

За словами Юсупової, прибули хлопці, які втратили кінцівки, тому терміново потрібна кров.

«Люди, зробіть репост, будь ласка, це важливо! У Київ прилетів борт з пораненими, хлопці без ніг і з іншими важкими пораненнями. Пост пишу для тих, хто не втомився і розуміє, що в країні йде війна… Здати кров можна в Центрі крові на території госпіталю, Госпітальна 18, понеділок-четвер з 9-12, при собі мати паспорт», – написала вона.

Крім цього, волонтер попросила допомогти з продуктами харчування та побутовими речами. Вона назвала основні потреби для солдатів: вода у пляшках, соки, йогурти питні, ковбаса, сир (для перекусу), фрукти (банани, мандарини, яблука), печиво, цукерки, кава, чай. З одягу потрібні куртки (тим, кому можна виходити або виїжджати на вулицю), спортивні костюми, футболки, кросівки. «Поранених привозять у військовій формі, їм потрібно переодягнутися», – уточнила вона.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Картка для допомоги: 4176 4901 0002 3145 Наталія Ветвицька, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро «Печерська», Київ.





