Парубий хочет отменить блокировку “языкового” закона

Спикер парламента Андрей Парубий обратился к Регламентному комитету с просьбой рассмотреть проекты постановления об отмене принятия “языкового” закона. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций, сообщает издание Сегодня.

Он рассчитывает, что на этой неделе ему удастся подписать закон о функционировании украинского языка в качестве государственного.

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“Была рейдерская попытка через суд заблокировать подписание закона. Широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться. Необходимо безотлагательно, поскорее отклонить эти постановления для того, чтобы я как председатель Верховной Рады мог их подписать”, – заявил Парубий.

Спикер Рады обратился в Регламентный комитет с просьбой рассмотреть эти постановления, чтобы во вторник, 14 мая, утром они были вынесены на рассмотрение и отклонены.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время в Окружной административный суд Киева был подан иск об отмене закона об украинском языке, однако суд принял решение отказать в его удовлетворении.