На Столичному шосе в Києві затримали п’яним скандального екс-нардепа

У Києві на Столичному шосе поліція з погонею затримала екс-парламентаря Ігор Скосаря в нетверезому вигляді.

Журналісти відзначають, що екс-нардеп пересувався на авто своєї тещі Audi A8, при цьому номери на ньому були серії “ВР” – ті, що видаються депутатам Верховної Ради, без права передачі третім особам. Колишній парламентарій не зміг пояснити, яким чином його теща – шкільна вчителька заробила на таку машину і отримала ці номери.

Раніше Ігор Скосар розповів пресі, що заплатив певну суму грошей, щоб отримати мандат народного депутата. Гроші він до цього зайняв і при цьому, за повідомленнями преси, не повернув. За фактом підкупу 5 років тому було відкрито кримінальне провадження, однак ніяких даних про розслідування поки немає.