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На Закарпатті чоловік випадково влаштував самоспалення

13.05.2019

Мешканець села Косино Закарпатської області у стані алкогольного сп’яніння облився бензином, а згодом, забувши про це, закурив цигарку і загорівся.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Закарпатець перебуває у тяжкому стані, він отримав 80% опіків тіла, через що у нього сталася сильна інтоксикація організму. В першу чергу постраждали печінка і нирки.

Донька чоловіка, яка намагалася його загасити, отримала опіки нижніх і верхніх кінцівок, вона знаходиться у стабільному стані.

Попередня правова кваліфікація події стаття 128 Кримінального кодексу України.

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