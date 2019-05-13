Вбивство сина ватажка «ДНР»: несподіваний поворот у справі

Євгена Аліпова поховали на непідконтрольної території.

Євген Аліпов, син одного з ватажків «ДНР», Олександра Аліпова, знайдений мертвим у квартирі в Києві ще 4 травня, хоча раніше повідомлялося, що він загинув на непідконтрольної території. Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

За однією з версій, 40-річний підприємець, який до 2014 року був генеральним директором оптового ринку «Господар» у Донецькій області, скоїв самогубство.

Тіло чоловіка виявила дружина в квартирі по проспекту Валерія Лобановського, 150 (Голосіївський район Києва). Поряд з Аліповим лежав пістолет, а на голові виявлено вогнепальне поранення.