Гройсман пообіцяв монетизувати не тільки субсидії, але і всі пільги

Слідом за монетизацією комунальних субсидій Кабмін планує ввести цей процес і для інших пільг. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Так, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перший етап монетизації не призвів до погіршення показників по платежах. За його словами, це був не експеримент, а «фундаментальний проект», який буде продовжений.

«В минулому році ми зробили реєстр субсидиантов … Друге, що ми реалізували, — з 1 січня почали монетизувати субсидію всім, хто отримував вперше… Далі у нас на черзі монетизувати пільги», — сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що дані про зниження платежів за монетизації субсидій не відповідають дійсності, а споживачі будуть намагатися берегти ці кошти, щоб залишити частинку себе».