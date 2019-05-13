Причому тут Зеленський, і чому банки бояться кредитувати по-крупному

Кредитування населення залишається головним джерелом заробітку для українських банків. Це підтверджується результатами роботи за перший квартал 2019 року: загальний обсяг гривневих позик збільшився на 5,8%, і досяг 140,9 млрд. грн. І вже не на жарт турбує Нацбанк. Настільки, що чиновники подумують про розробці та впровадженні нових вимог до таких позик.

«НБУ проводить оцінки ризиків роздрібного кредитування та доцільність запровадження жорстких стандартів оцінки якості таких кредитів», — йдеться у травневому звіті регулятора.

Ймовірно, нацбанківці побоюються, що фінансисти настільки захопляться кредитуванням населення, спрощуючи умови для людей, що спровокують нову хвилю неповернень. Треба сказати, що фінансисти захоплюються роздробом вже не перший рік. Вона була в пріоритеті з 2016 по 2018 роки, і залишається до цих пір.

«Раніше фокус банків тримається на комісійних доходах і споживчому кредитуванні», — підтвердив UBR.ua голова правління Піреус банку Сергій Наумов.

Абсолютним лідером у споживчому кредитуванні є націоналізований Приватбанк, чий портфель на 1 квітня 2019 року досяг 41 млрд. грн. У трійку найбільших роздрібних структур увійшли також Альфа-Банк, ПУМБ, але в них обсяги кредитування населення значно менше — 13,2 млрд. грн. і 8,7 млрд. грн., відповідно.

Фінансисти вкрай акуратно і досить неохоче видають фізичним особам довгострокові і великі кредити. Начебто автокредитування та іпотеки. Акцент робиться головним чином на кредитних картах, кеш-кредити, цільові запозичення під конкретні покупки. Це не 18-24% річних в гривні, де банки заробляють 5-7% річних: у таких випадках фінансисти заробляють по мінімуму, виділяючи фінансування на 10-15 років. Найчастіше банки видають людям позики на 1-3-5 років під 35-60% річних з урахуванням додаткових комісій і накруток. Зазвичай додаткові платежі включаються при перших простроченнях і перевищення лімітів. Банкіри користуються небажанням людей, як слід, вичитувати кредитні договори, а також їх фінансовими проблемами.

Тобто ситуація в кредитуванні і близько не схожа на ризикову і критичну. Навіть з урахуванням неповернень і неплатежів, які нерідко виникають при подібному виді діяльності. Надзвичайними процентамибанкиры перекривають виникають кредитні неповернення. Так що поки складно прогнозувати нові нацбанківські вимоги, однак поява нового нормативу, обмежує видачу кредитів фізособам, ніхто не виключає.

Занадто багато політики

Що могло б серйозно розбавити кредитні портфелі банків — це активізація корпоративного кредитування. Однак банки досі до цього не готові. І не тільки економічних, але й з-за політичних міркувань. Фінансисти не знають, чи вдасться новому президенту Володимиру Зеленському отримати не тільки президентське крісло, але і солідне представництву у Верховній Раді (з його політичною партією). І змінити економічний курс країни.

«У зв’язку з політичною і економічною ситуацією на ринку передумов до активного зростання корпоративного кредитування ми не бачимо. Банки ведуть стриману кредитну політику і не роблять активних дій. Пожвавлення на ринку ми очікуємо після парламентських виборів з початком осіннього бізнес-сезону», — спрогнозував UBR.ua перший заступник голови правління Таскомбанку Володимир Дубєй.

В аналогічному тоні висловилися і його колеги, які поки не готові по-крупному позичати бізнес.

«З точки зору ресурсів, банки готові до кредитування корпоративного сектора. Стримуючі фактори: висока вартість кредитування, економічна нестабільність, політичний сезон ще не закінчився. Тому до кінця незрозуміла подальша економічна стратегія розвитку держави, включаючи взаємовідносини з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами», — підкреслив Сергій Наумов.

Все це підтверджується нацбанківської звітністю. У ній зазначається, що скорочення чистих активів у першому кварталі на 1,4% (до 1,34 трлн грн.) було викликано саме скороченням фінансування корпорацій. Другий фактор — зміцнення гривні.

Нацбанківці також відзначили поетапне скорочення вкладень банків в облігації внутрішньої держпозики на 6,6 млрд. грн. Проте найбільшою мірою це торкнулося трійки найбільших держбанків (позбулися ОВДП на 19,7 млрд. грн.). Багато ж комерційні структури продовжували вкладатися в державні папери, і непогано на цьому заробляти

«Високий рівень облікової ставки і високі прибутковості ОВДП, дозволили банкам інвестувати в держоблігації з дохідністю до 19,5% на первинних аукціонах Міністерства фінансів», — підтвердив UBR.ua директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук.

Гроші є і будуть

У що не бояться вкладати банки — це те, що називається модним словом діджіталізація. Фінансисти намагаються побільше послуг продавати в своїх системах інтернет-банкінгу і через мобільні додатки. Справжній бум, наприклад, спровокувала лібералізація валютних правил, що відбулася після 7 лютого. Більше десятка банків надали людям можливість купувати-продавати валюту в безготівковому режимі на сайтах і в мобільних телефонах. І це зацікавило українців.

«Можливість проведення валютообмінних операцій в інтернет-банку не тільки збільшила клієнтський потік. Але і знизила операційні витрати на інкасацію готівкової валюти, що значно поліпшило фінансовий результат за даними операціями. В принципі, діджіталізація будь-якого бізнесу економить час, зменшує операційні витрати і збільшує клієнтський потік, особливо в тих регіонах, де банк фізично територіально не присутній», — сказала UBR.ua скарбник Forward Bank Наталя Шишацька.

Одночасно ряд банків дали людям можливість відкривати депозити онлайн. І планують запускати нові продукти в мережі.

«Очікується розширення спектру послуг через дистанційні канали, зокрема з допомогою мобільного додатку», — запевнив UBR.ua директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Олег Кляпко.

Українці досить швидко відгукуються на нові технології, тому фінансисти не сумніваються в попиті на онлайн-депозити. За різними оцінками, вже до кінця 2019 року до 15-20% вкладів будуть відкриватися без фізичного відвідування банківських відділень.

В цілому попит на депозити з боку населення залишається стабільним. Згідно нацбанківського звіту, гривневі вклади населення в першому кварталі 2019 року зросли на 3,5% (до 277,4 млрд. грн.). Також, як і рік тому. Валютні ж накопичення збільшилися на 0,8% (до $8,5 млрд. грн.).

Після зниження облікової ставки Нацбанку з 18% до 17,5% річних, багато банки знизили ставки за своїми депозитами. Як розповів UBR.ua директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Альфа-Банку Україна Євген Благинин, вони просіли на 0,3-0,4% річних до 1% річних по деяким продуктам. Однак це не сильно позначилося на настроях людей.

«Настрої вкладників після виборів стали більш розкутими, люди активніше несуть гроші в банки», — повідомив Благинин.

Що з’їдає доходи

Тим не менш, загальний розмір зобов’язань банківської системи в першому кварталі 2019 роки помітно скоротився. Як уточнюється у звіті Нацбанку — відразу на 2,9%, і склали 1,17 трлн. грн.

Тенденцію пояснили зменшенням банківських вкладень підприємств — вони платили податки за 2018 рік і сильно втратили. До того ж держбанкам довелося здійснити великі виплати за зовнішніми боргами, і вони впоралися з цим завданням. Спочатку Ощадбанк заплатив $480 млн, а пізніше Укрексімбанк перерахував за своїми єврооблігаціями $460 млн.

Великих капіталовкладень в банки не спостерігалося. Збільшень банківських капіталів очікують лише за результатами стрес-тестування, яке зараз починає Нацбанк. А також до кінця 2019 року, коли фінансистам потрібно буде сформувати буфер капіталу, як того вимагає Базельський комітет і наш НБУ. Все має бути готовий до 1 січня 2020 року.

Поки ж у трійці найбільш капіталізованих структур знаходяться Приватбанк та Ощадбанк, які отримали кошти від народу України, тобто держкошти у вигляді ОВДП. А також Райффайзен Банк Аваль, якому в останній раз крупно збільшували капітал за рахунок коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (володіє 30% акцій). Після чого ходили наполегливі чутки про те, що живих грошей ЄБРР не виділив, а просто переоформив в акції кредитні борги українського банку.

При створенні буфера банки почнуть переоформлятися додаткові капітали (нерозподілений прибуток) в основні. Що дозволить виконати нормативи, але вдарить по прибутковості. Вона може скоротитися.