На виборах у Раду Гройсман може об’єднатися з Яценюком — ЗМІ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на парламентських виборах може об’єднатися з Арсенієм Яценюком і групою Арсена Авакова, і створити так звану «партію двох прем’єрів».

Повідомляється, що близько двох років Гройсман виношує мрію про власної фракції в парламенті, а про спільний похід у Раду він консультувався ледь не з усіма — в свій час такі переговори прем’єр вів зі спікером Андрієм Парубієм, згодом з Арсенієм Яценюком, потім замислювався про самостійній кар’єрі.

Зазначається, що у нього є маленька регіональна партія «Вінницька європейська стратегія», яка не дотягує до всеукраїнського рівня, тож в минулому році прем’єр почав робити перші кроки для створення серйозної політичної сили — він зареєстрував громадську організацію «Українська стратегія успіху».

Крім того повідомляється, що з недавнього часу у Гройсмана функціонує виборчий штаб, який розташований на вулиці Шовковичній, і яким неформально керує колишній в. о. міністра АПК Максим Мартинюк.

Зокрема, робота штабу поки що зводиться до піар-активності і популяризації прем’єра.

У той же час в його оточенні визнають, що до самостійного походу на парламентські вибори Гройсман поки не готовий.

«По-перше, він (Гройсман) скупиться витрачати свої гроші на кампанію. По-друге, треба мати сміливість для конфліктів з усіма. Моя думка — він не готовий до війни з усіх сторін», — зізнається співрозмовник з близького оточення прем’єра.

Відзначається, що за великим рахунком, Гройсману доступні дві опції. Перша — йти на вибори з Порошенком. Цей варіант перевірений, але малоймовірний, оскільки Гройсман розуміє, що якщо він піде на вибори разом з чинним президентом, він так і залишиться №2, а потім отримає загрозу втратити суб’єктність і статус парламентера з олігархами.

Друга опція — об’єднатися разом з частиною «Народного фронту», а саме з Арсенієм Яценюком і групою Арсена Авакова, і створювати так звану «партію двох прем’єрів».

«Цей варіант досить реальний, адже в останні роки у Гройсмана склалися дружні стосунки з Яценюком», — вважають джерела.

Повідомляється, що з одного боку Гройсман має порівняно непоганий імідж «молодого і успішного», який можна трансформувати в відсотки голосів, а з іншого — Яценюк має партійну структуру, хороші міжнародні зв’язки і добрі стосунки з олігархом Рінатом Ахметовим, який контролює один з рейтингових телеканалів — «Україна», на якому можна буде піарити нову політсилу.

Відзначається, що в «Народному фронті» перспективу такого об’єднання не виключають, але в партії більше зосереджені на своїх внутрішніх проблемах і власному ребрендинг.