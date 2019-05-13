Те, чого ви не знали про Брестської фортеці

Кожен рік із завидною постійністю спостерігаю, як до 9 травня різноманітні шанувальники СРСР і сталіністи постять картинки з Брестською фортецею — але при цьому навіть не знають, скільки днів там йшли бої 1941 року, і що власне в червні 1941 року почалася далеко не перша оборона Брестської фортеці протягом Другої світової війни.

Це дуже типово для архаїчного, радянсько-зашоренного світогляду — висмикувати з контексту лише ті факти, які укладаються в радянську міфологію і геть не помічати все, що в неї не вкладається — і я неодноразово ловив на цьому любителів СРСР. Розповідаєш їм незручні історичні факти про ту чи іншу подію — як вони тут же тікають в кущі, ховаються там, і через деякий час знову починають викрикувати звідти свої міфи.

У сьогоднішньому пості я розповім вам ті факти про Брестської фортеці, про яких замовчувала радянська і продовжує замовчувати (або делікатно обходити) сучасна російська історіографія. Проте ці факти потрібно знати — ми живемо в XXI столітті, в якому не повинно бути місця якомусь “ідеологічно вірної” бачення історії — ми просто повинні знати правду. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

Форпост царських карателів.

Для початку давайте розберемося — а чому взагалі з’явилася Брестська фортеця? Радянська історіографія розповідала казки про якийсь там “форпост на західних рубежах Імперії”, але правда полягає в тому, що в 1830-х роках в районі Бреста жодних західних рубежів не було — в склад Російської Імперії вже багато років входило Царство Польське, і західна межа Російської Імперії простягалася на багато сотень кілометрів на захід від Бреста.

Чому ж фортецю побудували саме там і саме тоді? У 1830-1831 роках на території Польщі та Білорусі спалахнуло визвольний білорусько-польське повстання, спрямоване проти царату. Гаслом повстання був “За нашу і вашу свободу” — пізніше ці слова піднімали на своїх прапорах повстанці Калиновського. Повстання було кроваым чином придушено царизмом — повстанці втратили 40 тисяч чоловік убитими, що становило майже третину всіх повсталих. Після поразки повстання почалися царські репресії на землях Польщі та Білорусі — приблизно схожі на ті, що робили радянські війська після придушення Тамбовського повстання.

Саме тоді і з’явилася Брестська фортеця — у ті роки це був, фактично, форпост і гарнізон царських каральних військ, який стежив за порядком на знову приєднаних землях”. А в колишньому будинку Бригитского монастиря, який був на території фортеці була організована в’язниця для “ворогів царизму” — в якій позі містилися повстанці Калиновського та учасники підпільних організацій кінця XIX століття. Можете самі уявити, який образ і яка репутація була у фортеці в ті роки серед місцевого населення.

Забуті захисники.

Творці радянських міфів про війну розповідають казки про “останньому мирному дні в Бресті 21 червня 1941 року” — але насправді 22 червня почалася вже друга оборона Брестської фортеці — перша оборна фортеці від нацистів почалася 2 вересня 1939 року — коли фортеця вперше піддалася німецьких бомбардувань. На фортецю наступав 19-й моторизований корпус Гудеріана — 77 танків спробували взяти фортецю сходу, але були героїчно відбиті польською піхотою при підтримці 12 танків “Рено FT” (всі вони були підбиті німцями).

Всього до 17 вересня 1939 року захисники фортеці з польської армії відбили 7 великих німецьких атак — втративши до 40% особового складу. Гарнізон Плисовского, коменданта фортеці — почав відходити з фортеці 17 вересня. Пізніше Плисовского взяли в полон радянські частини НКВС і розстріляли в квітні 1940 року, так як в той час СРСР і нацистська Німеччина були союзниками.

Після 17 вересня у фортеці залишилися тільки добровольці — які стійко билися і не здавали фортеця німцям. Після того, як 17 вересня у місто увійшли радянські частини і провели з німцями спільний парад — фортеця почали штурмувати війська СРСР. В ніч з 26 на 27 вересня останні захисники фортеці стали покидати її — пізніше майже всі вони закінчили свої дні в радянському Гулагу або були розстріляні в Катинському лісі.

Що цікаво — в 1939 році фортеця обороняли в основному білоруси — тому що збройні сили Польської Армії формувалися за територіальним принципом — але в СРСР ця перша героїчна оборона Бресткой фортеці від нацистів була повністю забута, так як не вкладалася в міфи про “Велику Вітчизняну війну”.

До речі, хороший питання всім фанатів совка — чи вважається ветераном Великої Вітчизняної війни” білорус, який в 1939 році героїчно обороняв Бресткую фортеця спершу від танкових орд Гудеріана, а потім і від радянських військ?

Спільний парад.

22 вересня 1939 року, коли залишки перших героїчних захисників Брестської фортеці ще оборонялися від німецьких та радянських військ у Бресті був проведений спільний парад РККИ і Вермахту на честь створення кордону між новими світовими імперіями — нацистською Німеччиною та СРСР, які почали ділити між собою Європу.

Ця історія зараз сором’язливо замовчується любителями СРСР — які дуже не хочуть визнавати той факт, що СРСР вступив у Другу Світову війну зовсім не велично і не по-батьківськи 22 червня 1941 року, а набагато раніше. Або, визнавши цей факт, любителі СРСР починають виступати в коментарях, що це був не парад і вигукують цитати комбрига Кривошеїна: “В 16 годин частини вашого корпусу в похідній колоні, зі штандартами попереду, покидають місто, мої частини, також в похідній колоні, вступають в місто, зупиняються на вулицях, де проходять німецькі полки, і своїми прапорами салютують проходять частинам. Оркестри виконують військові марші”. А що це таке, якщо не парад?

Загалом, всі ці речі теж замовчувалися і продовжують замовчуватися — тому що один старезний дід невеликого розміру намітив собі роль нового “збирача земель”.

Що в Брестській фортеці робило НКВД?

Ще один вкрай незручний факт для всіх любителів СРСР — це те, що одними із захисників фортеці були частини НКВС, а саме 132-й конвойний батальйон. Цей факт раніше замовчувалася, а зараз сталіністи і читачі книг про “попаданцев” винайшли нову тактику — постять фотки НКВД-шників і покрикивают про те, які вони хороші, раз обороняли Брестську фортецю.

В цьому питанні цікавіше інше — а що взагалі робили війська НКВС у Брестській фортеці в 1941 році? Основне завдання конвойного батальйону — охорона в’язнів — які сиділи в камерах все тих же Бригіток (колишнього монастиря на території фортеці), що і в царські часи. Містили в Бригитках, в основному, смертників — тих в’язнів з числа польських і білоруських націоналістів”, яких радянська влада наказала знищити. Історія про в’язниці НКВС всередині фортеці не вкладалася в офіційну радянську історіографію — і монастир Бригіток на території фортеці підірвали в 1955 році. Немов його й не було ніколи.

Такі справи.

До речі, почасти саме тому в Росії до цих пір (аж до 2050 року) всі засекречені архіви Другої Світової війни — з них можна ще безліч дивовижних історій, які не стикуються з пропагандистськими вигадками. Але тоді владі буде все складніше розповідати казки про “Великій Вітчизняній війні” — перемога в якій, як відомо, стала самим великим особистим досягненням Володимира Володимировича.

Такі справи.

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