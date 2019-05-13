Осколки радянської цивілізації

Блошині ринки є скрізь. Люди люблять копатися в різних дрібних дрібнички, що залишилися від минулих епох. Як правило прилавки таких ринків або магазинчиків завалені непотрібних, але вкрай симпатичною еклектикою. Все дуже пишне, що хочеться довго роздивлятися. По блошиному ринку можна ходити довго зовсім не для того, щоб купити собі щось, а просто не маючи сили відірватися від все це б’є через край буйства фарб і форм усіх цих нескінченних у своєму розмаїтті артефактів побуту минулого. І тільки один блошиний ринок або антикварний магазин справляє гнітюче нудне враження – магазин тих дрібниць, які в побуті оточували радянської людини. Загальне враження: все дуже бідно, дуже блякло й гнітюче негарно. І не те щоб взагалі всі некрасиво, деколи трапляються несподівано приємні дрібниці. Але в цілому – немов банку з якимись підземними північними непоказними комахами. До чого я це? Так ось випадково попався мені в інтернеті рекламний ролик московського магазинчику, що торгує радянськими старожитностями. Не зміг утриматися і подивився ролик до кінця. Ну от і навіяло. Так що поділюся деякими враженнями.

Це фасад магазину. Називається «Вінтажний універмаг вулиця Леніна». Оформлений у класичному стилі універмагів брежнєвської пори. Я, до речі, раптом тільки зараз зрозумів, чому так жалюгідно і відштовхуюче оформлялися радянські магазини. Та просто, щоб викликати у перехожих які завгодно емоції, але тільки не бажання увійти в нього і зробити покупку. Однак ми зайдемо.

Стелаж новорічних іграшок.



Біло-сірий пластик і бляклі невеликі плями червоних шапок і синіх мішків з синіми ж оторочками шубеек. В прозорій коробці – такі ж туманні радянські ялинкові кулі та інші іграшки. Тільки яскраво-синя коробка від трансформатора ГДРовский залізниці PIKO – у мене, до речі, був такий – оживляє цю полицю. А на коробці від трансформатора, до речі, коробка німецьких ж будиночків для залізниці. І знову ж таки – ці будиночки були пристрастю мого дитинства. А на противагу ці яскравим німецьким коробок зліва віху типові радянські коробки іграшок – з світло-коричневого шорсткого картону, хіба що який-небудь написом поверх кришки.

Трохи нижче ще кілька полиць з радянськими іграшками.



Внизу праворуч стоять три морських вовка в синіх тужурках і тільнику. Це не радянські іграшки, це іграшки з якоїсь соцкраїни, начебто теж з НДР. У мене – знову не забуду відзначити цю обставину – був такий морячок. Одяг і кашкет у нього були з тканини, сама фігурка – з м’якого пластику. А радянські іграшки трохи подалі. Вони відразу розпізнаються по мінімалізму форм і убогою гамі з забарвлення. Я знову повторюю, що на блошиних ринках, як правило, привертають увагу старовинні маленькі фігурки та іграшки якимось особливим бурлеском дрібних деталей і кольору. Але з радянськими іграшками все рівно навпаки. Роздивлятися там нічого. Кинув мимохідь погляд і побачив всю цю фігурку у всіх її нечисленних деталях. До речі, праворуч, трохи закрита коробками, притулилася до полиці лялька з НДР. Знову ж таки, одразу пізнається по більш вишуканому виконання.

Парфумерний відділ.



Нескладно помітити, що майже всі бульбашки від імпортних парфумів. А радянський пухирець, як правило, слідував заповітам Ілліча в плані мінімалізму. Вам потрібен флакон для парфумів або туалетної води? Ну так візьміть звичайний читок з під горілки, зробіть його трохи каламутним, трохи зробіть насічок сикось-навскіс або сплющьте, зробіть шийку з закруткою і звичайною білою пластмасовою кришечкою. Для радянської людини зійде.

А якщо зробите червону кришечку і червону ж етикетку – буде взагалі вау!

Рухаємося далі по цій юдолі печалі. Прикраси інтер’єру.

Одноманітні вазочки. Сифони (до речі, кольорові сифони з’явилися вже до 80-м, кондовий брежнєвський Совок сифони були скляними в обплетенні). Настінна краса «Бременські музиканти». Ви б собі таке на стіну в будинку повісили? А радянські люди вішали і вважали, що це сильно прикрашає їх житла. І адже факт, що насправді прикрашало. На передньому плані внизу, якщо не обманює зір, вигадливі стаканчики. Стаканчики зроблені за технологією хитрою складання. Склянка складається з двох склянок – внутрішнього з непрозорого пластику, і зовнішнього з прозорого. А між ними продовжена паперова кольорова картинка. В цілому за радянськими мірками навіть симпатично. Пейзаж на кухні оживляло. У того, звичайно, хто зміг купити. Але навіть таку муру не всякий міг купити, бо продавалося мало де. Що там ще? Кінь, що встає на диби, якісь фігурки. Все, зазначу, в основному сірих або коричневих відтінків. Ні, самі по собі ці відтінки ні погані, ні хороші. Просто коли крім них майже ніяких інших відтінків немає, стає якось трохи сумно.

Ось ще шматочок цього ж відділу.



Шкода не дуже різко. Єдине яскраве пляма – кольорова маска, привезена звідки-то з якого-небудь В’єтнаму яким-небудь знайомим дипломатом або відрядним, Радянська людина, який володів такою або приблизно такою маскою, був вельми радий. Бо житло його відразу починало грати фарбами. Бо в цілому полку в радянському оселя виглядала як те, що знаходиться за цією маскою.

Ще одна полиця з скарбами.



На передньому плані аж цілих два або три красивих графина. В графині, втім не віскі, як хтось міг би подумати, а одеколон. Одеколон імпортний. Далі по ходу розпізнаються годинник. Їх багато, але виглядають вони всі однотипно. Це, до речі, відрізняло радянських людей – в їх оселях майже всі речі були настільки однотипними, що іноземець, якого завели б одне радянське житло, накачали в мотлох горілкою, щоб він заснув, а потім перенесли в інше житло, відкривши очі й не зрозумів би, що він вже в зовсім іншій квартирі. Саме тому, до речі, радянський людина так цінував будь-яку яскраву дрібниця, яка хоч якось виділяла його житло від мільйонів таких же. Ну приблизно як попередню маску з можливого В’єтнаму.

Справжнє багатство – бурштинове намисто.



У брежнєвські часи бурштинові намиста були в моді. І, до речі, наскільки пам’ятаю, дефіциту на них, принаймні в Москві, не було ніколи. У будь галантереї продавалися. Далі стоять радіоприймачі. Самим останнім варто, якщо не помиляюся, VEF-202, такий же, як стояв у нас вдома на кухні. Вранці я слухав по ньому «Піонерську зорьку». Ставши постарше, став слухати «голоси» і, звичайно ж, Севу Новгородцева. Нижче під приймачами варто щось непізнаване. Якісь програвачі та колонки.

Взуття.



Ну тут складно щось сказати певне. Насправді одяг і взуття найважче інтерпретувати на відстань у багато десятиліть. Чому? Тому що для людини цього, дуже помітна немодна одяг або взуття, тобто така, яка є фасону трьох-п’ятирічної давності, а то і старше. А ось через півстоліття, а то і століття ця різниця помітна тільки якого-небудь історику мод. Саме тому, до речі, любителі радянської старовини сьогодні з таким захопленням діляться один з одним фотографіями радянських людей, одягнених в безнадійно застарілі і немодні для свого часу речі, але сучасним любителям здається, що люди на фотографіях одягнені дуже модно. А примусь самих сьогодні одягатися в який-небудь малиновий піджак або кофту з поролоновими вкладками на плечах, так відразу засумують і заявлять, що у такому уродском вигляді на вулицю підуть тільки за великі гроші. Загалом, складна це справа – визначати модність старовинних речей. Які, до того ж, ніяк не атрибутовані по роках. Так що, наприклад, ці червоні чоботи, коли їх купили, могли бути дуже модними, а могли бути просто верхів «колгоспності», як тоді говорили. Це ж стосується і інших блискучих калош. От хіба що біля стіни стоять, здається, замшеві тупоносые на невеликій платформі жіночі чоботи. Якщо це друга половина 70-х початок 80-х, то це було нормально, навіть модно. Але все інше виглядає, скажемо так, не дуже. Ну крім сумки звичайно. З такою сумкою, напевно, і сьогодні інша жінка може погуляти по вулицях.

Одяг.



Ну тут і зовсім нічого не розібрати. До того ж закадровий голос заявив, що це не продається, а здається в оренду бажаючим, наприклад, для кінозйомок.

Ще трохи одягу.



Ну і знову я гублячись, що тут можна сказати. Єдине що можу сказати, так це те, що у мене викликає крайнє сумнів, що це хто-небудь захоче купити. Ну хіба що пляшки з-під алкоголю на задньому плані поробить придбати для домашньої ностальгії який-небудь особливо міцний любитель радянський старовини.

Кришталь.



Картинка змазана, на жаль. Ну що ту сказати? Кришталь радянська людина завжди поважав. Бо кришталь робив радянську квартиру нарядно. Тому завжди виставлявся за скляними вітринами полірованих сервантів. Кожна поважаюча себе радянська господиня вважала боргом змусити якомога більше полиць кришталем. Кришталь, правда, дуже часто був кришталевим, а звичайним гранованим склом, причому зовсім не богемским. Але здалеку нічого, виглядало. Причому найчастіше ці кришталем ніколи не користувалися. Він просто стояв. І діставався лише за яким-небудь особливо урочистих свят.

Красотища!



Незрозуміло, навіщо власники на полиці ставлять пляшки з під лимонної горілки. Це порушує гармонію природи.

Кольорове скло.



Такого роду штукенции коштували не дешево. Суджу з того, що в московських магазинах такого роду посуд завжди продавалася без всякої черги. І при цьому я ні разу не бачив, щоб хто-небудь таке купував. Я коли їздив до бабусі в гості, то у неї навпроти будинку був магазин «Фарфор-Кришталь» чи якось так називався. І ми з мамою туди завжди заходили, щоб помилуватися на всю цю красу. Магазин був на зупинці вулиця Петра-Алксеева, як зараз пам’ятаю.

Фарфор і всяке інше.



На це стенді знову ж радянські вироби перемішані з імпортними, ГДРовскими в першу чергу. До речі, вершиною мрій радянських господинь було придбати ГДРвский сервіз «Мадонна» (якщо не плутаю назву). Ось він на фото:

Правда на цьому фото тільки частина цього сервізу. А в повному складі він був чи не на 12 персон і представляв з себе набір з 10500 предметів. Дико дорогий. У московській газеті «Вечірня Москва», вірніше в її рекламному додатку, регулярно друкували оголошення, що хтось хоче купити, а хтось хоче продати цей чудовий сервіз. А я все думав, коли читав ці оголошення – ну чому ж ці люди не здогадаються почитати газету і співробітничати один з одним?

І ще фарфор та інший фаянс.



Стелаж з іншого ракурсу. Поряд з якимось більш або менш вишуканими речами, вгадуються і типові радянські чашки-блюдця.

На цьому закінчу демонстрації. Ну що сказати? Хтось, можливо, побачивши це достаток, загориться бажанням поїхати в цей «вінтажний універмаг» і подивитися своїми очима, а то і купити собі якусь чашку або пластмасового діда мороза. Ну що ж, значить я зробив цього магазину невелику рекламу. Пусь люди роблять свій маленький бізнес. Але особисто мене в цей магазин не потягнули ні в найменшій мірі. Я там вже був. І сьогодні, коли я бачу ці склади цих осколків радянської цивілізації, я кожен раз радію, що все це пішло безповоротно. І щоразу дивуюся – звідки в наш час беруться люди, які щиро хочуть повернутися в це радянське убозтво.