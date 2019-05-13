Виробник вертольотів хоче відсудити у МНС майже 1,5 млрд рублів

У Таганрозі місцевий Авіаційний науково-технічний комплекс Георгія Берієва подав два позови до суду проти МНС.

Як повідомляє видання ФедералПресс, в планах Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу отримати від МНС близько 1,4 мільярда рублів. Так, один із заявлених позовів вимагає 439,5 мільйонів рублів, а другий – один мільярд. Відзначається, що розглядом займуться різні судді.

В картотеці справи немає точних даних про причини подання позовів. Однак за існуючою інформацією, в останні три роки таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс і кілька підрозділів МНС уклали понад 20 контрактів на загальну суму близько 116 мільйонів рублів.

За наявними даними, сьогодні ПАТ «Таганрозький Авіаційний науково-технічний комплекс» знаходиться в реєстрі недобросовісних постачальників, так як розірвав контракт, виключити його звідти можуть вже в кінці цього року.

ПАТ «Таганрозький Авіаційний науково-технічний комплекс» заснований в 1934 році. Він виготовляє вертольоти, літаки, а також боєприпаси. У 2006 році був включений в структуру Об’єднаної авіабудівної корпорації (володіє 86,2% акцій).