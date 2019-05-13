Росіяни перетнули кордон України та попросили політичного притулку

У Сумській області на кордоні з Росією українські прикордонники затримали сімейну пару з РФ, яка прямувала до України поза пунктами пропуску з метою отримання політичного притулку в Україні.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Державної прикордонної служби України, прикордонний наряд зупинив росіян, щойно вони незаконно перетнули кордон.

“Затримані відразу повідомили, що вони є подружжям і що, оминувши російські пункти пропуску, втікають зі Росії через їх переслідування в РФ із метою отримання політичного притулку в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Під час бесіди чоловік розповів, що понад 10 років займався бізнесом – продажем автомобілів, і піддавався постійному тиску і примусу платити данину начальнику одного з РУВД Москви. “У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес через постійні погрози та створення штучних перешкод від представників влади”, – повідомили в Держприкордонслужбі.

Також росіянин розповів, що згодом він створив свою інтернет-сторінку, на якій переважно висловлював невдоволення чинною владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму та дій РФ на міжнародній арені й рекламував інших російських опозиційних блогерів.

“Через його відкрите невдоволення діями Росії, які вона проводить на території України, ухвалення в РФ законів про фейки, заборону критики влади і коментування трагедії Боїнгу MH-15, з 2014 року на адресу опитуваного та членів його сім’ї почали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали”, – йдеться в повідомленні.

Через це вони ухвалили рішення разом із дружиною незаконним чином потрапити на територію України та попросити політичного притулку.

“З їхніх слів, таке рішення ними було прийнято через дотримання і забезпечення в Україні фундаментальних прав та свобод людини”, – зазначили в Держприкордонслужбі.

Наразі стосовно громадян РФ тривають перевірочні заходи.

Джерело – interfax