Порошенко і Столтенберг про важливість співробітництва України та НАТО

Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошують на необхідності посилення тиску на Російську Федерацію для звільнення полонених українських моряків.

Як повідомляється на сайті президента України, під час зустрічі П.Порошенка та Є.Столтенберга в понеділок у Брюсселі “було відзначено важливість подальшого розвитку практичного співробітництва України з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Крім цього, наголошено на необхідності посилення тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків”.

Президент України подякував НАТО і Є.Столтенбергу за послідовну консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та практичну допомогу в зміцненні обороноздатності країни.

П.Порошенко наголосив на незмінності законодавчо закріпленого курсу євроатлантичної інтеграції України, який має потужну підтримку в суспільстві.

Президент висловив сподівання, що держави-члени Північноатлантичного альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка готова вже сьогодні приступити до виконання Плану дій щодо членства в НАТО.

Він наголосив на важливості наступного саміту Альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України.

Сторони також обговорили питання підготовки візиту до України Північноатлантичної Ради НАТО, запланованого на липень цього року.

У свою чергу Є.Столтенберг відзначив здійснені в Україні реформи, зокрема ті, що наблизили країну до членства у НАТО.

Водночас, як повідомляється на сторінці Місії України в НАТО, під час зустрічі П.Порошенко закликав Альянс посилити допомогу Україні у відновленні військово-морських можливостей у Чорному морі та забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі.

“Сторони обговорили проблемні аспекти, пов’язані з реалізацією Мінських домовленостей, які залишаються єдиною запорукою консолідованої міжнародної підтримки України та запровадження санкцій проти РФ”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Місії в соцмережі Facebook у понеділок увечері.

Джерело – interfax