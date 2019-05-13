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Пристрасті навколо візиту Джуліані до Києва прокоментував Клімкін

13.05.2019

Упродовж останніх п’яти років Україні вдалося досягти двопартійного консенсусу щодо підтримки Української держави Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Те, чого ми досягли за цей час, – це двопартійний консенсус щодо підтримки України, і його ми зобов’язані підтримувати. Це, насправді, головне”, – сказав Клімкін.

Водночас, міністр зазначив, що не варто коментувати скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ як елемент двосторонніх відносин.

“Звичайно, є завжди люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи ані які правила цих ігор, ані які їх учасники. Це сумно. Але коментувати можливі візити Джуліані як елемент двосторонніх відносин — це викликає у мене таку дружню посмішку”, – підкреслив Клімкін.

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Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані раніше заявляв про свій намір відвідати Київ для зустрічі із Зеленським, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов’язане з інтересами президента США Дональда Трампа щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Згодом Джуліані скасував свій візит до Києва.

Джерело: Укрінформ

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