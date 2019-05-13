Відтік капіталу з інвестують в РФ фондів різко прискорився

З фондів, що інвестують у російські активи (враховуються фонди, орієнтовані не тільки на РФ), за тиждень по 8 травня 2019 року було виведено $74 млн проти відтоку в $43 млн тижнем раніше.

Такі дані представила Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) — організація, яка відстежує приплив і відтік коштів у інвестиційні фонди та розподіл коштів, повідомляє ПРАЙМ.

Таким чином, чистий відтік капіталу з російських ринків спостерігається вже 12 тижнів поспіль.

Нагадаємо також, що в цілому, як підрахували в Центробанку РФ, чистий відтік капіталу з Росії в січні—березні 2019 року склав $25,2 млрд, що в 1,6 рази перевищує обсяги вивозу капіталу за аналогічний період минулого року.

За 2018 рік чистий відтік капіталу з Росії досяг $63,3 млрд проти $25,1 млрд у попередньому році.