Вчені довели, що «годинник цокає» не тільки у жінок

Прийнято вважати, що фізіологічні зміни, що відбуваються з жіночим організмом після 35 років, здатні негативно позначатися на плині вагітності і здоров’я майбутньої дитини. Однак це стосується і організму чоловіки: огляд досліджень, проведених у цій області за останні 40 років, показав, що вік батька має сильний вплив на його потомство.

Не існує певного, єдиного для всіх віку, після якого батьків можна було б назвати «пізніми»; як правило, оцінки медиків коливаються в проміжку від 35 до 45 років. Тим не менш, у зв’язку з швидкими змінами у демографії по всьому світу, зростає число дітей, народжених батьками вже зовсім не юного віку. І якщо небезпеки, пов’язані з віком матері, цілком усвідомлюються і ними самими, і медиками, то вплив віку батька досі залишається предметом дискусій.

Тому в новій роботі Глорія Бахман і її колеги з Ратгерського університету постаралися оцінити і узагальнити наявні дані з цієї проблеми. На жаль, вони підтвердили, що чоловіки, зачавшие дитини у віці понад 45 років, піддають своїх партнерок підвищеним ризиків в ході вагітності, включаючи розвиток токсикозу і передчасні пологи. У середньому такі діти отримують більш низькі оцінки за шкалою Апгар, повільніше набирають вагу і частіше страждають від різних порушень у розвитку. Це негативний вплив зберігається і в подальшому житті: автори статті повідомляють, що згодом у цих дітей частіше зустрічається цілий ряд захворювань — від онкологічних до психічних.

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Форма правління – Президентська республіка

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Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Всі ці проблеми автори пов’язують з низкою неминучих вікових відхилень, які накопичуються в організмі батька. На здоров’я потомства можуть впливати і понизившиеся якість і кількість сперми, зменшення кількості тестостерону тощо.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пізніше батьківство небезпечно для дітей і партнерок.

За матеріалами Naked-science

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