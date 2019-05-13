Доній: Порошенко не зможе бути почесним пенсіонером, тому що альтернатива для нього – лава підсудних

Після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського чинного главу держави рано списувати з політичної карти країни, адже за п’ять років своєї каденції Петро Порошенко «колосально збільшив свій фінансовий ресурс» і «розставив усюди свої кадри, зокрема і в судовій системі».

Але найстрашніше – запустив агресивну технологію розколу суспільства, наслідки якої доведеться «розгрібати ” багато років», заявив в інтерв’ю «ГОРДОН» колишній народний депутат (2007-2012), президент Центру досліджень політичних цінностей, політичний аналітик Олесь Доній. Він також розповів, які ризики чекають нового главу держави, хто з чиновників «перебіжить на його бік» і чи вдасться Зеленському взяти під контроль Верховної Ради.

– Я так розумію, питати, за кого ви голосували у другому турі президентських виборів, немає сенсу – відповідь очевидна.

– Безумовно, проти Порошенка. Вважаю, що він не має морального права очолювати державу, саме тому голосував за його відсторонення від влади, тобто голосував за Зеленського.

– Але ж були інші опції, наприклад, не йти на вибори або зіпсувати бюлетень.

– У першому турі я голосував за іншого кандидата. У другому турі іншої можливості для усунення Порошенка від влади, крім як проголосувати за Зеленського, не було. Не йти на вибори або псувати бюлетень означало дати шанс Порошенко залишитися при владі, а це, з моєї точки зору, для країни категорично неприйнятно. Так що треба було брати на себе відповідальність.

– Ви розумієте тих, хто не зважився віддати свій голос за Зеленського і вибрав Порошенко, незважаючи на те, що не є його прихильником?

– Розумію, це їх право. Серед таких відчутна частина моїх приятелів і друзів. Треба усвідомлювати: український громадянин має право голосувати по совісті або за покликом серця. І ніхто не має права звинувачувати його за подібне голосування у всіх гріхах. Але те, що зараз, на жаль, почалося внаслідок негативної агітації з боку штабу Порошенка, абсолютно шокує. «Мова ворожнечі», ініційований штабом Порошенко, запустив розкол нації та дискредитацію української національної ідеї.

– Ви про те, що в соцмережах почалася активна кампанія прихильників Порошенко? Вони називають себе елітою, а тих, хто віддав голоси за Зеленського – «бидлом».

– Не тільки «бидлом», але і «ватниками, негромадянами, населенням, дебілами». Причому читаю це в постах знайомих, здавалося б, розумних письменників, музикантів, художників. І це катастрофа для суспільства. Ми не повинні опускатися до такого рівня, адже кожен має право голосувати так, як вважає за потрібне.

3 травня 2019 року парламентська газета «Голос України» оприлюднила офіційні результати другого туру виборів президента. З цього моменту почався відлік 30 днів, протягом яких повинна відбутися церемонія інавгурації новообраного глави держави Володимира Зеленського. Фото: golos.com.ua

– Що саме ви мали на увазі під «катастрофою для суспільства»?

– Агресивну публічну риторику, яка супроводжувала президентську кампанію Порошенко і, на жаль, розколола суспільство на багато років. Порошенко зіграв на страху, безпрецедентно залякував суспільство Путіним, реваншем старої влади і так далі. На частину суспільства це подіяло. Між «мовою» і «крадіжкою» творча інтелігенція вибрала мову, закривши очі на безпрецедентний рівень корупції під час війни. Ось це і є найбільша катастрофа.

Зверніть увагу, за Порошенка віддали голоси 24,45% з тих, хто прийшов на вибори, за Зеленського – 73,22%. Це перший такий розгромний результат за всю історію президентських виборів в Україні.

– Як думаєте, чому саме такий відрив – майже в три рази?

– Спочатку головним завданням Порошенко було потрапляння в другий тур, і він дуже технологічно вирішив цю проблему. Взагалі, технологію будь-яких виборів можна розбити на три великих тактичних плану.

Змагання ідей – це коли кандидати та їхні штаби намагаються запропонувати свій план майбутнього для країни. Як правило, подібні технології працюють на Заході.

Технологія досвіду – це коли політик намагається апелювати до вже досягнутих ним результатів.Контрдію – це кампанія проти опонента, у першу чергу чорний піар.

Проаналізуйте передвиборну програму Зеленського, вона спрямована в позитивне майбутнє. Можна сперечатися, що із запропонованого їм є реалістичним, але це варіант надихаючого бачення майбутнього в стилі ” I have a dream Мартіна Лютера Кінга. Зате у Порошенка приблизно третину програми – опора на попередні його досягнення.

– Що цілком логічно, ви ж не будете заперечувати, що досягнення у чинного президента є.

– Так, технологія опори на досягнення спрацювала для першого туру. Зауважте, коли Порошенко обирався перший раз в 2014-му, він спирався на обіцянки. В 2019-му ця технологія вже не спрацювала б, тому що після п’яти років перебування на посаді президента більше ніхто його не вірить обіцянкам. Він людина, яка не тримає слово, щоб не сказати патологічний брехун.

Між першим і другим турами була застосована друга технологія – апелювання до досягнень, гасло «Армія, мова, віра». Досягнення держави й усіх громадян він виставляв як виключно власні, навіть переконав у цьому частина суспільства. Але в чому виявилася проблема? Для посилення меседжів була використана третя технологія – чорний піар опонента.

Технологія «всі, хто проти Порошенка, – за Путіна» запустила розкольницькі сили всередині нації, які ми роками будемо розсьорбувати

Це абсолютно деструктивна, розкольницька тактика. Були запущені гасла на кшталт «всі, хто проти Порошенка, – за Путіна». Ця технологія виглядала дієвою для мобілізації патріотичного електорату, але виявилася персональної електоральної пасткою для Порошенка у другому турі. Але найгірше, що ця технологія запустила розкольницькі сили всередині нації, які ми роками будемо розсьорбувати.

– Що саме ви маєте на увазі, кажучи про «електоральної пастці Порошенко»?

– Нагадаю, що за чинного президента проголосували понад 87% виборців.

– Звідки ви взяли таку дивну цифру?

– Згідно з даними державного реєстру, у нас понад 35,5 млн виборців. За інформацією Центральної виборчої комісії, у другому турі за Порошенка проголосувало трохи більше 4,5 млн осіб, або менше 13% від загального числа українських виборців. Решту віддали голоси або Зеленському, або зіпсували бюлетень, або не прийшли на вибори. Судячи з усього, ця категорія громадян критично ставиться персонально до Порошенка та/або до всієї влади в цілому.

Тепер про електоральної пастці. Неформальне гасло, під яким проходила президентська кампанія Порошенка, а саме «ті, хто проти мене, – за Путіна», став його електоральної ямою. Завданням Порошенко було залучити на свою сторону тих, хто в першому турі віддав голоси за кандидатів, які не пройшли у другий тур. Штаб президента запускає меседж «тільки Порошенко, всі інші – Путін». І що повинен думати виборець, який не планував голосувати за Зеленського, але і Порошенко не хотів бачити наступні п’ять років на чолі держави? Тобто штаб Порошенка всіх, хто проти Порошенка, по суті, назвав «агентами Кремля». Це образливо і неприпустимо.

Перед другим туром президентських виборів по всій Україні з’явилися білборди із зображенням чинного глави держави Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна і гаслом «21 квітня. Вирішальний вибір». Фото: Stepan Franko / ЕРА

– Але ж у штабі Порошенка були досвідчені політтехнологи і політики, чому вони цього не зрозуміли?

– Сподівалися, що монополізація патріотизму на тлі агресії Росії стане виграшною стратегією. Були впевнені, що будь-якого кандидата, який потрапляє в другий тур разом з Порошенко, можна оголосити прихильником Путіна. Навіть заготовки були задовго вкинуті: «Тимошенко – кремлівська зозуля», «Гриценко розкрадав армію», «Зеленський обіцяв впасти на коліна перед Путіним» і так далі. Вони реально не розуміли, що Порошенко незадоволені не тільки в російськомовному середовищі українських громадян, яких вони готові були оголосити ворогами держави. Невдоволення чинним президентом накопичувалося по всій країні останні п’ять років і досягла піку.

– Ну, в Україні невдоволення владою – перманентне і цілком обґрунтоване стан.

– Безумовно, але невдоволення громадян персонально Порошенка було два ключові аспекти, які відрізняли його від попередніх керівників держави.

Перший аспект – система персонального збагачення при владі. Це невдоволення почалося відразу, буквально в перші місяці каденції Порошенко. Він відмовився від своєї передвиборчої обіцянки продати бізнес. І стало ясно, що він буде дотримуватися своєї колишньої моделі поведінки: політичні посади для збільшення власного бізнесу.

Порошенко з 1998 року у політиці, був народним депутатом, секретарем РНБО, міністром в урядах Ющенка – Тимошенко і Януковича – Азарова. І саме з 1998-го його бізнес неухильно і стрімко зростав, хоча чиновник за законом не має права займатися бізнесом. У 2014-му він пообіцяв, що зміниться, буде «жити по-новому», не буде використовувати посаду заради матеріального збагачення. Збрехав. У тому ж Києві магазини Roshen почали з’являтися всюди, як гриби після дощу.

22 квітня 2019 року, Київ, Адміністрація Президента на вулиці Банковій. Петро Порошенко вітає прихильників, які прийшли до нього на наступний день після другого туру на акцію «Спасибі, Петро». Фото: Tatyana Zenkovich / EPA

– А другий аспект невдоволення президентом з боку громадян?

– Таємні домовленості з Путіним, які все більше і більше стали помітні громадськості. Я про ці таємні домовленості зрозумів ще влітку 2014-го, а широка громадськість відчула пізніше. Добровольці і частина військових їх побачили під час активних дій на Донбасі, коли стали потрапляти у дивні ситуації на фронті. Ще частина суспільства усвідомила ці таємні домовленості Банкової і Кремля під час перших Мінських угод, коли фігурантами переговорів стали Кучма та Медведчук.

Інше суспільство це добре відчуло, коли розпочалося відкрите співробітництво Порошенко з Медведчуком і інформаційний, і бізнесовий. Більш того, згідно незалежному моніторингу телевізійного простору України, саме телеканали, які журналісти та експерти пов’язують безпосередньо з Медведчуком, найбільш позитивно у своїй новинний порядку висвітлювали діяльність Порошенко.

Коломойський, на відміну від інших надзаможних українців, зважився на відкрите протистояння з Порошенком, інші – немає

– Останній рік було багато соцопитувань, у тому числі закритих, про ставлення громадян до влади. Чому аналітики і політтехнологи штабу Порошенка не врахували настрій виборців і не змінили тактику кампанії?

– Вони елементарно не змогли проаналізувати ці дані і зробити правильний висновок. Сподівалися, що, контролюючи всі медіа, здатні добитися необхідного результату для Порошенка. На якомусь етапі так і було, але приблизно рік тому з-під контролю Адміністрації Президента вийшов телеканал «1+1», хоча до того, як і переважна більшість телевізійних каналів, погоджував свою інформаційну політику з Банкової.

– А що сталося рік тому, коли «1+1», як ви стверджуєте, вийшов з-під контролю?

– Очевидно, за їх внутрішньої політичної і соціологічної кухні стало зрозуміло, що Зеленський піде кандидатом у президенти. Суспільству про це рішення стало відомо на Новий рік, а частина політикуму знала про це набагато раніше. Враховуючи, що між власником «1+1» і Порошенко вже стався конфлікт, легко зробити висновок: не було б Зеленського, швидше за все, «плюси» підтримали б ще кого-небудь, але точно не діючого президента, а, наприклад, Тимошенко. Тобто Коломойський, на відміну від інших надзаможних українців, зважився на відкрите протистояння з Порошенком, інші – ні.

– Але, за інформацією з журналістських кіл, першим Зеленського соцопитування включив політтехнолог Порошенко Ігор Гринів ще в 2016-м.

– Можливо, це і правда. Схоже, що на першому етапі вони розглядали це як технологію проти Вакарчука. Штаб Порошенка точно не знав, чи піде Вакарчук кандидатом на президентські вибори, але вирішив заздалегідь його нейтралізувати. Це вже деталі, які не мають значення. Тепер очевидно: незважаючи на технологію Гриніва, ідеї про президентство зароджувалися і у самого Зеленського, інакше набагато раніше вони б не зареєстрували партію «Слуга народу».

19 квітня 2019 року, Київ, стадіон «Олімпійський». Дебати між двома півфіналістами президентської гонки Петром Порошенком і Володимиром Заленским. Фото: Sergey Dolzhenko / EPA

У будь-якому випадку технологія чорного піару проти опонента не спрацювала з двох причин. По-перше, виявилося, що обливання брудом суперника в умовах України працює з точністю до навпаки: чим більше штаб Порошенка мочив Зеленського, тим більше людей переходили на бік останнього.

По-друге, в умовах зачищеного під Банкову інформаційного простору виявилося, що достатньо одного телеканалу, щоб ця путінська модель поведінки з опонентами в Україні не спрацювала. До речі, під час Помаранчевої революції 2004 року таким вирішальним медіа став «5 канал» Порошенко. В 2019-му таким став телеканалом «1+1».

– І тут ми з вами переходимо до захоплюючої теми про роль Коломойського в кампанії Зеленського і наскільки новообраний президент залежить від досвідченого олігарха…

– Не думаю, що залежить. Коломойський давно перейшов у опозицію до Порошенко, ще коли почалося захоплення його бізнесу. А з наближенням виборів, очевидно, стався взаємовигідний ситуативний союз між Коломойським і Зеленським.

Без наявності такого медіа, як «1+1», цілком можливо, технологія Порошенко, спрямована на розкол і залякування населення, могла спрацювати. У мене ілюзій немає: була б у нас тотальна, без єдиного впливового медіа пропаганда, то невідомо, які були б результати виборів. Тим не менш Порошенко своїм залякуванням домігся того, що фактично монополізував ультраправий електорат і розколов суспільство по лінії націоналізм – патріотизм, точніше – етнічний націоналізм і демократичний патріотизм.

73,22% – це не стільки голоси за Зеленського, скільки проти Порошенка і всього українського політикуму, який уособлює той. Я ще рік тому звертав увагу на феномен «неполітичних політиків», зокрема Зеленського та Вакарчука. Цей феномен сфокусувався на Зеленском, оскільки Вакарчук не зважився боротися за президентський пост. Але це вирок з боку суспільства всьому політикуму, тому що виявилося, що збагачуються завдяки владі і регіонали, і постмайдановцы, нехтують Конституцією і кнопкодавят і регіонали, і постмайдановцы, маніпулює і бреше і влада, і опозиція.

Суспільство дуже втомилася від цього. Людей настільки дістала майже 30-річна політична брехня, що вони б проголосували за кого завгодно, фігура кандидата вже була неважлива, лише б не звичний політикум.

Порошенко не може собі дозволити бути почесним пенсіонером, як Кравчук, Кучма чи Ющенко, тому що альтернатива його відсутності в політиці – лава підсудних

– Президента ми обговорили, давайте поговоримо про новообраному.

– Всі підозри і стурбованість адреса Зеленського я розумію. Більш того, не раз говорив: Порошенко – це абсолютне внутрішнє зло для України, а Зеленський – колосальний ризик. Ми можемо проаналізувати передвиборчу програму новообраного президента, але чи здатний він її відстояти і виконати – ми не знаємо. Чи зможе він підібрати дійсно професійну, чесну команду, яка втілить цю програму, – теж не знаємо. Тим не менш між злом і ризиком я вибираю ризик. До речі, впевнений, що після першого туру Порошенко абсолютно точно знав, що програє президентські вибори.

– Чому ж він не зняв свою кандидатуру, тим більше, що фінальний результат голосування виявився розгромним?

– Тому що повинен залишитися в політиці. Останні дні перед другим туром він розумів, що програє, але орав, як трудоголік. Хто-то скаже, що він по-ідіотськи щодня бігав по телеканалам. Ні, не по-ідіотськи, він працював на свою майбутню політичну кампанію. Порошенко не може собі дозволити бути почесним пенсіонером, як Кравчук, Кучма чи Ющенко, тому що альтернатива його відсутності в політиці – лава підсудних.

– Ой, я вас благаю, на кожних виборах чую обіцянки: попередники сядуть. І що, і де?

– Правильно, тому що реальних механізмів немає. Питання в іншому: ви не до кінця уявляєте психотип Порошенко, він дуже великий боягуз.

– Давайте все-таки об’єктивно оцінювати чинного президента. Як не стався до Порошенка, але він точно не боягуз.

– Ви помиляєтеся. Порошенко фізично боїться опинитися на лаві підсудних і саме тому обрав вірну і дієву тактику, тим самим забезпечивши собі в майбутньому участь в українській політиці.

– Про що мова?

– За п’ять років президентської каденції Порошенко колосально збільшив свій фінансовий ресурс. У його декларацію можна навіть не заглядати, там ці кошти не вказані. Але вони є. Ми навіть не уявляємо, скільки він отримав від закритої схеми «Роттердам плюс». А це лише одна з багатьох складових колосального збагачення. Це захмарна стан і потужний фінансовий ресурс, який є в руках Порошенка. За моєю інформацією, він набрав більше, ніж Янукович за час свого президентства.

22 квітня 2019 року, Київ, Петро Порошенко біля входу в Адміністрацію Президента. «Останні дні перед другим туром Порошенко розумів, що програє, але орав, як трудоголік. Хто-то скаже, що він по-ідіотськи щодня бігав по телеканалам. Ні, не по-ідіотськи, він працював на свою майбутню політичну кампанію». Фото: Tatyana Zenkovich / EPA

Друге – кадри. Незважаючи на те, що багато з них перебіжать до переможця виборів, значна частина чиновників буде тримати демонстративний нейтралітет. Свої кадри Порошенко розставив всюди, зокрема і в судовій системі.

Третє, чого у нього раніше не було, – за результатами цієї кампанії він отримав пассионарно-патріотичний ресурс, зокрема творчу інтелігенцію. Може, цей ресурс електорально і не найбільший, але ідейний і активний. Це не грановские, гладковские, кононенки. З таким ресурсом (а Порошенко розуміє, як його використовувати) можна витіснити з ультраправого сектора всі інші політичні проекти. Умовно кажучи, у «Свободи» немає шансів при Порошенко, який грається в патріотичну риторику.

– Який висновок треба зробити з ваших слів?

– Порошенко зможе провести на майбутніх парламентських виборах свою, нехай невелику, фракцію. Плюс завдяки накопиченому фінансового ресурсу буде впливати на нардепів-мажоритарників. Приміром, якщо Порошенко візьме на виборах у Верховну Раду 7%, до своєї маленької фракції залучити велику кількість мажоритарників – і все, президент Зеленський опиниться в пастці, оскільки цей парламент йому ще не підконтрольний і наступний може бути теж.

– Але ж і Зеленський може завести в парламент свою фракцію, за чисельності не меншу, ніж фракція Порошенка.

– По-перше, рейтинг переноситься тільки в пропорційну частину списку. В мажоритарній частині (а це половина депутатського корпусу) правлять бал ті, хто має кошти. А кошти у Порошенка і його оточення нагромаджено колосальні, зокрема завдяки п’яти років президентства.

Наявність у Верховній Раді навіть невеликої групи своїх депутатів дозволяє будь вибудувати ефективну систему захисту і політичного впливу. Порошенко вже забезпечив собі майбутнє політичний вплив, яке стане деструктивним для країни. Подивіться на Італію, яка ніяк не може позбутися від Берлусконі, хоча це самий скандальний політик в країні.

Розпуск парламенту більше вигідний не Зеленському, а Порошенко

– Ваш прогноз: чи будуть дострокові вибори у Верховну Раду чи ні?

– Як не дивно, але розпуск парламенту більше вигідний не Зеленському, а Порошенко. В останнього зараз підйом і мобілізація електорату, до осені це може розсипатися. Хоча розпуск Ради з боку Порошенка – це удар по своєї ж влади, адже всі ці роки вони стверджували, що коаліція існує.

– З іншого боку, Порошенко не менш вигідно дочекатися чергових виборів до парламенту, за цей час президент Зеленський наробить помилок, частина електорату в ньому розчарується і це відіб’ється на голосах за його політичну силу «Слуга народу».

– У будь-якому випадку те, що вигідно Порошенко, не вигідно Зеленському. До речі, те, що команда Зеленського хоче подати свій законопроект про вибори, – свідоцтво, що їй не потрібні дострокові парламентські.

– У парламенті цього скликання хто підтримає новообраного президента?

– Важко сказати. БПП вже розсипається. Фракція «Народний фронт» поки тримає більш-менш нейтральну позицію, можливо, під впливом Авакова, чиє МВС убезпечило ці вибори, особливо перший тур, від масштабної фальсифікації з боку влади. Але ж і в «Народному фронті» різні групи впливу займають різні позиції – Турчинов, Парубій, Яценюк. Що стосується «Батьківщини», Тимошенко взагалі дистанціювалася від ситуації.

– А Кабмін на чолі із Гройсманом?

– Чиновники – це категорія людей, які завжди орієнтуються на сильного. Зеленський, незважаючи на те, що взяв значний відсоток на виборах, ще не лідер. Я вже зазначав, що Порошенко не можна списувати з політичного поля. Думаю, значна частина чиновників не буде переходити на бік Зеленського та поривати з Порошенком, буде вичікувати.

4 травня 2019 року, Київ, Верховна Рада. Новообраний президент України Володимир Зеленський після зустрічі з керівниками парламентських фракцій, де в тому числі обговорювалася точна дата інавгурації. Фото: Stepan Franko / ЕРА

У нас же за фактом президентську державу, хоча експерти постійно повторюють, що парламентсько-президентську. До речі, в Конституції такого терміна немає. Ні уряд, ні Верховна Рада не є самостійними центрами впливу. Але всі повноваження у президента включаються тільки при наявності власного більшості у Верховній Раді. Грубо кажучи, новообраний президент стане лідером, якщо візьме під контроль парламенту.

Верховна Рада цього скликання не під його контролем. Вдасться Зеленському вплинути на неї чи ні – побачимо за першим голосуванням. Якщо парламент буде саботувати законопроекти новообраного президента, для значної частини чиновників це буде означати, що перебігати на бік Зеленського ще рано.

– Але ж і Зеленському вигідний такий саботаж: ось ці нардепи не хочуть реформ, треба голосувати за нові обличчя, які я зберу у своїй партії. І все, заводить до парламенту власну велику фракцію.

– Безумовно, йому навіть вигідні півроку саботажу з боку чиновників і нардепів, щоб після привести своїх абсолютно нових.

– Іншими словами, наступні шість місяців нас чекає не менш напружена передвиборча кампанія?

– На жаль, не тільки півроку, трясти країну буде довго. Гроші на порохоботов і чорнуху є, отже, націю будуть розколювати далі. І це реальна катастрофа, тому що саме цього чекає Путін. Президент РФ завжди був зацікавлений в Порошенко, тому що це означає бідність, корумпованість і внутрішній розкол України.

Чому Медведчук своїми медіа постійно підтримував Порошенко? Тому що це пряма зацікавленість Кремля, адже слабка Україна – це гарантія в тому числі того, що в Росії ніхто ніколи не наважиться на протест: мовляв, он сусіди вже кілька разів виходили на Майдани – і що?

– Катастрофа назавжди?

– Ми зараз на «Титаніку», і наш айсберг все ближче. Але це не означає, що не потрібно будувати нові кораблі.

Якщо злодій використовує українську мову і вишиванку – це дискредитує не тільки його, але й українська мова та вишиванку. Від таких злодіїв, особливо у владі, треба позбуватися

Чому я постійно акцентую увагу на цінності та української національної ідеї, яка досі не опрацьована? Тому що нація формується не за етнічною, чи політичною ознакою, нація – це 100% громадян України. Нам потрібно усвідомити, що, незалежно від наших політичних уподобань, всі ми складаємо націю і потрібно знаходити спільні точки дотику.

Потрібно позбавлятися від колишніх стереотипів, коли націю намагаються окреслити лише за етнічною ознакою. Державу створюють громадяни, які домовилися про спільні цінності. А ми про них так і не домовилися з 1991 року, коли створювали державу.

– Вибачте, ну які в мене можуть бути спільні цінності з умовним Вілкулом, Бойка чи, прости Господи, Медведчуком?

– Розумію ваше неприйняття цих політиків. Але ви визнаєте їх право і право їх прихильників прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Поки вони не порушили закон, нам треба думати, який ціннісний ряд є для нас усіх об’єднує. Інакше для одних Вілкул та Бойко будуть не громадяни, а для 24,45% тих, хто голосував за Порошенка, ви і я – не громадяни, а «населення», «малороси», «зрадники», «бидло» і тому подібне.

Спробую пояснити на суперечливих прикладах. Двох лідерів ОУН, українців Коновальця і Бандеру вбили інші українці – Судоплатов і Сташинський. Вбили за вказівкою Москви. Але від цього вони не стали росіянами або частиною російської нації. Тобто в нації можуть бути різні представники – і позитивні, і негативні.

Серійний вбивця Онопрієнко, який вбивав людей вже в незалежній Україні, теж був українцем, то є частиною української нації. Персонажі ніби Онопрієнко нам вкрай неприємні, але ж вони теж належать до української нації. Принцип один: той, хто порушив закон, повинен понести справедливе покарання.

При всьому нашому з вами неприйняття політсил, які декларують проросійський вектор, поки вони не порушили законодавство, у своїх правах вони не відрізняються від решти українських громадян. Вони є частиною української нації. І їх прихильників не треба залякувати, а переконувати.

Навесні 1991 року більшість українців на референдумі проголосували за збереження СРСР, але ми їх не обзивали «бидлом», не говорили, що вони не українці. Навпаки, ми їх переубеждали! Вже на другому референдумі – 1 грудня того ж року – переважна більшість українців проголосували за незалежність. Тому я постійно наголошую: єдиний шлях для збереження нації і країни – просвітництво. В тому числі політичне, коли кожен з нас раз у п’ять років повинен на виборах дати оцінку політикам. Іншого мирного шляху змінити країну немає.

Зараз, коли світ зробив абсолютно новий цивілізаційний виток, держави стали уособленням справедливості для громадян. Там, де більше справедливості, держави успішніше, люди багатшим і щасливішим. А якщо немає справедливості, то люди з такої країни біжать. Виїжджають ж не тільки за кращими зарплатами, а за справедливістю і щастям.

– Що саме ви вважаєте справедливістю в державі?

– Справедливість – чесність і єдиний підхід до всіх. Не просто законослухняність, а рівність всіх перед законом. Грубо кажучи, якщо під час російської агресії мої доходи скоротилися, – це не страшно, я готовий терпіти, лише б Україна перемогла агресора. Але коли бачу, що мої доходи впали, а у можновладців зросли навіть під час війни, я відчуваю несправедливість.

Для мене в українській національній ідеї, важливі не тільки мова і культура, але й справедливість. Аморальність, особливо в політикумі, дискредитує українську національну ідею. Буквально: якщо злодій використовує українську мову і вишиванку – це дискредитує не тільки його, але й українська мова та вишиванку. Від таких злодіїв, особливо у владі, треба позбуватися.