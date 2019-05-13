Україна імпортувала газу на $730 млн

Основним постачальником стала Словаччина.
У січні-квітні 2019 року до України надійшло газу на $728,547 млн. Такі дані оприлюднила Державна фіскальна служба (ДФС).
Найбільше палива надійшло зі Словаччини — на $330,709 млн або 45,4% всіх поставок за цей період.
З Угорщини імпортували природного газу на $17,045 млн (23,4%), а з Польщі — на $77,462 млн (10,63%). Решта газу на $149,9 млн надійшла від іншиз країн-постачальників.
Проте відзначимо, що за УКТЗЕД 2711 «Нафтові гази» ДФС також обліковує скраплений газ, який надходить з Білорусі та Росії. При цьому, Україна не купує природний газ в Росії з листопада 2015 року.