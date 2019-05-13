Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня – нардеп

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 21 травня. Про це на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, нардеп від Блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко.

«З наступного тижня, з 21 травня, в Україну приїжджає місія МВФ працюватиме протягом двох тижнів», – сказав він.

19 жовтня 2018 року МВФ і влади України домовилися про нову програму співпраці у форматі stand-by на загальну суму $3,9 млрд. В МВФ заявили, що перегляд програми буде проводитися кожні півроку. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд за новою програмою 21 грудня.

У НБУ прогнозують, що наступний транш від МВФ Україна отримає в червні.

У травневому дослідженні ринків Європи американського фінансового холдингу JP Morgan говориться, що сфокусованість української влади на популізмі з-за майбутніх восени парламентських виборів і невиконання низки ключових рекомендацій МВФ не дасть Україні в 2019 році отримати транш за програмою stand-by.

8 травня офіційний представник МВФ Джеррі Райс повідомив, що місія мвф може прибути в Україну в найближчі тижні, але точних дат не називав.