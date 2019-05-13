Пара росіян попросила притулку в Україні

Подружжя стверджує, що в Росії їх переслідували. Прикордонники затримали двох осіб, які намагалися потрапити в Україну поза пунктом пропуску.

Виявилося, що затримані подружжя бігли з Росії з метою отримання політичного убежищав Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Подружжя стверджує, що в Росії їх переслідували. У ході бесіди чоловік розповів, що більше десяти років займався прибутковим бізнесом – продажем автомобілів, з-за чого піддавався постійному тиску і примусу сплачувати данину начальнику одного з районних управлінь МВС в Москві.

У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес з-за постійних загроз і створення штучних перешкод від представників влади. Також чоловік розповів, що згодом він створив інтернет-сторінку де в основному, висловлював невдоволення чинною владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму і дій РФ на міжнародній арені, а також рекламував інших російських опозиційних блогерів. З-за цього на адресу росіянина і членів його сім’ї стали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали.

У зв’язку з цим вони прийняли рішення разом з дружиною незаконним чином потрапити на територію України і попросити політичного притулку. За їх словами, таке рішення ними було прийнято за дотримання і забезпечення в Україні фундаментальних прав і свобод людини.