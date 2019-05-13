Жириновський позбувся елітній дачі, продавши її за 400 млн рублів позашлюбному синові

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський продав елітний маєток в Підмосков’ї своєму синові — 33-річному Олегу Эйдельштейну.

«Політик майже повністю позбувся своїх дачних угідь в селі Дар’їно Одінцовського району Підмосков’я. Дві земельні ділянки загальною площею 2,5 гектара, 8 житлових будинків, басейн, два гаража та господарську споруду [продав — прим. ред.]», — передає Baza. Видання оцінило суму угоди в 400 млн рублів, виходячи з аналогічних пропозицій на сайті ЦІАН.

Неназвані юристи, опитані виданням, відзначили, що угода може бути фіктивною, вона була проведена для того, щоб Він мав можливість у декларації про доходи пояснити появу великої суми грошей. Представники політика ситуацію не прокоментували.

Жириновський назвав Эйдельштейна (справжнє прізвище лідера ЛДПР) сином в 2017 році, під час виборів в Північній Осетії. Позашлюбний син політика значиться гендиректором компанії «Торгова фірма „Голдер“» (їй належали права на торговельні знаки, що зображують портрет Жириновського). Старший син політика Ігор Лебедєв — працює заступник голови Держдуми РФ.