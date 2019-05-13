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Жириновський позбувся елітній дачі, продавши її за 400 млн рублів позашлюбному синові

13.05.2019

Жириновский избавился от элитной дачи, продав ее за 400 млн рублей внебрачному сыну

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський продав елітний маєток в Підмосков’ї своєму синові — 33-річному Олегу Эйдельштейну.

«Політик майже повністю позбувся своїх дачних угідь в селі Дар’їно Одінцовського району Підмосков’я. Дві земельні ділянки загальною площею 2,5 гектара, 8 житлових будинків, басейн, два гаража та господарську споруду [продав — прим. ред.]», — передає Baza. Видання оцінило суму угоди в 400 млн рублів, виходячи з аналогічних пропозицій на сайті ЦІАН.

Неназвані юристи, опитані виданням, відзначили, що угода може бути фіктивною, вона була проведена для того, щоб Він мав можливість у декларації про доходи пояснити появу великої суми грошей. Представники політика ситуацію не прокоментували.

Жириновський назвав Эйдельштейна (справжнє прізвище лідера ЛДПР) сином в 2017 році, під час виборів в Північній Осетії. Позашлюбний син політика значиться гендиректором компанії «Торгова фірма „Голдер“» (їй належали права на торговельні знаки, що зображують портрет Жириновського). Старший син політика Ігор Лебедєв — працює заступник голови Держдуми РФ.

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