В Кіровоградській області обстріляли автомобіль поліції

У Кіровоградській області поблизу села Новоселиця 10 травня сталася стрілянина.

Правоохоронці затримували ймовірного грабіжника і зробили попереджувальні постріли в повітря, чоловік в свою чергу почав відстрілюватися, після чого сів у машину і зник з місця події.

На службовому автомобілі копів виявили пошкодження, схожі на сліди від куль травматичної зброї. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Інформацію внесено до ЄРДР за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Зараз правоохоронці працюють над встановленням особи зловмисника.