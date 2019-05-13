Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Кіровоградській області обстріляли автомобіль поліції

13.05.2019

У Кіровоградській області поблизу села Новоселиця 10 травня сталася стрілянина.

Правоохоронці затримували ймовірного грабіжника і зробили попереджувальні постріли в повітря, чоловік в свою чергу почав відстрілюватися, після чого сів у машину і зник з місця події.

На службовому автомобілі копів виявили пошкодження, схожі на сліди від куль травматичної зброї. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Інформацію внесено до ЄРДР за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Зараз правоохоронці працюють над встановленням особи зловмисника.

Читайте також:   Під Києвом чоловікові наділи пакет на голову і відвезли на BMW
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *