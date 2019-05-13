Поліція підозрює КП “Плесо” у привласненні мільйонів на облаштування Русанівського протоки

У листопаді 2018 року КП “Плесо” замовило у ТОВ “БК “Міськбудінвест” будівництво берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку вздовж Русанівського протоки у Дніпровському районі.

Вартість робіт склала понад 88 млн гривень, з яких підрядник вже отримав понад 30 млн гривень. Правоохоронці припускають, що ці кошти міського бюджету могли бути “вкрадені”: поліцейські не виявили слідів проведення робіт. Відкрито кримінальну справу за фактом можливого присвоєння/розтрати бюджетних коштів.

Як стало відомо KV, постановою від 15 квітня 2019 року Дніпровський районний суд Києва дозволив слідчим Дніпровського управління поліції ГУ Нацполиции Києва доступ до документів по будівельним роботам, які знаходяться у володінні комунального підприємства “Плесо” (*) за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 7 (справа №755/5999/19).

Як зазначено в матеріалах справи, 5 березня 2018 року слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Нацполиции Києва до ЄРДР внесено відомості про відкриття кримінального провадження №42019101040000045 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13 листопада 2018 року між комунальним підприємством по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду М.києва “Плесо” і ТОВ “Будівельна компанія “Міськбудінвест” (**) був укладений договір на виконання робіт по об’єкту “Будівництво берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку вздовж Русанівського протоки у Дніпровському районі р. Києва” на загальну суму 88,05 млн гривень.

Як зазначено в матеріалах справи, відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів “Edata”, 30 листопада та 21 грудня 2018 року КП “Плесо” здійснило оплату зазначених робіт у сумі 6,2 млн гривень і 24,29 млн гривень відповідно.

9 квітня 2019 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП в Києві П. Барбон провів огляд місця події”, в ході якого було виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки у Дніпровському районі.

На думку правоохоронців, є достатні підстави вважати, що посадові особи КП “Плесо” та ТОВ “БК “Міськбудінвест” вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ “Міськбудінвест” існує з 2000 року. Заснували її кияни Анатолій та Володимир Дробот, прописані в одній квартирі, і ТОВ “Энвил” (99,99%), кінцевим бенефіціаром якого є житель Боярки Києво-Святошинського району Віктор Луценко. Співзасновниками ТОВ “Энвил” крім Луценка є вищезгадані брати Дробот, а також ще один житель Боярки – Олександр Гожий.

Володимир і Анатолій Дробот є власниками ПРАТ “Айбокс Банк” (до 2016 року “АгроКомБанк”). При цьому Володимир значиться його кінцевим бенефіціаром. Він же у 2008-2013 роках був депутатом Київради від БЮТ, при цьому з 2002 року — очолював підприємство “Труханів острів”, яке спочатку належало Гендирекції з обслуговування іноземних представництв, а потім – стало комунальним.

У 2015 році Дробот через свої фірми “Грін Апекс”, “Энвил” і “Енергобудлізинг” придбали понад 60% акцій київського ПАТ “Деревообробний комбінат №7” для розвитку своїх компаній на ринку будівництва. Зазначені вище компанії входять в так звану “групу сім’ї Дробот”.

ТОВ “Міськбудінвест” за весь час свого існування уклало 18 договорів на загальну суму 116,3 млн гривень. Підряд КП “Плесо” на будівництво берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку вздовж Русанівського протоки — є самим дорогим для цієї компанії.

Зазначимо, КП “Плесо” останнім часом досить часто фігурує в кримінальних справах.

Приміром, у жовтні 2017 року КП «Плесо» замовило у ТОВ «Князівна Либідь» послуги з капітального ремонту стічної каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на суму 5,1 млн гривень. Гроші були виплачені підрядникові у повному обсязі, а в 2018 році з’ясувалося, що ремонтні роботи ніхто не проводив. В ході розслідування поліція з’ясувала цікаві факти: підрядники ТОВ “Князівна Либідь” входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних СПД, а конкурент фірми на тендері відправляв у податкову документи з того ж IP-адреси, що і переможець.

Нагадаємо, Нацполиция також розслідує махінації, які мали місце при закупівлі КП “Плесо” робіт з капремонту елементів благоустрою Русанівського каналу (уздовж вул. Флоренції). В кінці лютого 2018 року “Плесо” підписало відповідний договір на 16,8 млн гривень зі скандально відомим ТОВ “БК “КУБ”. Слідчі з’ясували, що вказане ТОВ виконало частину зазначених у цьому договорі робіт без усяких на те підстав ще в серпні 2017-го.

У той же час, Русанівка — звичний джерело і для інших любителів поживитися за рахунок бюджетних підрядів. Як повідомляла KV, в 2017 році КО «Київзеленбуд» замовило у свого постійного підрядника — ТОВ «Князівна Либідь» — роботи з облаштування поливно-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній на суму 7,1 млн гривень. Правоохоронці припускають, що ці кошти міського бюджету були просто вкрадені. Слідів поливно-зрошувальної системи виявити на набережній не вдалося, на момент оприлюднення закупівлі вказане ТОВ не мало на своєму балансі ні техніки, ні досвіду проведення аналогічних робіт.

Зазначимо, з 26 грудня 2018 року генеральним директором КП “Плесо” працює Олег Юсипенко (на фото). До цього трохи більше року він виконував обов’язки керівника цього комунального підприємства (з 8 вересня 2017 року). Раніше протягом двох з половиною років (з 14 лютого 2015 року по 7 вересня 2017 року) КП “Плесо” очолював Пікалов Денис, який зараз працює заступником директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА). За питання благоустрою та природного середовища в Києві відповідає заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.