Апеляційний суд встав на сторону Коломойського у справі про націоналізацію «Приватбанку»

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 травня відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким за итску колишнього акціонера «Приватбанку» кіпрській компанії Triantal Investments Ltd було скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у «Приватбанку» напередодні його виведення з ринку.

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на зазначені рішення судів.

«Національний банк не погоджується з рішенням суду та готується до подання касаційної скарги. Порядок і підстави для проведення планових та позапланових перевірок у банках регламентуються відповідним положенням Національного банку. У разі виявлення істотного погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

«Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у «Приватбанку» є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку», – додав Грогорчук.

В НБУ підкреслюють, що регулятор мав підстави для проведення інспекційної перевірки «Приватбанку» в 2016 році, оскільки узгоджена з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ і доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.

Нацбанк нагадує, що за результатами інспекційної перевірки «Приватбанку» напередодні визнання його неплатоспроможним і виведення з ринку з участю держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків.

«Такі висновки підтверджуються матеріалами інспекційної перевірки, а також незалежної міжнародно визнаною аудиторською компанією, яку залучив «Приватбанк», –заявляють в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк на підставі вказаної перевірки визнав «Приватбанк» неплатоспроможним і звернувся до уряду з пропозицією вивести банк з ринку з участю держави через продаж банку Міністерству фінансів.

Національний банк продовжить доводити законність своїх дій і звертає увагу, що подібні судові рішення є загрозою для фінансової стабільності країни.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частка Боголюбова і Коломойського становили 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова – 0,2%.

У свою чергу НБУ і Мінфін заявили про незгоду з таким рішенням суду і про плани подати апеляцію.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку фінустанови.

Пізніше екс-власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як «Приватбанк» та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

В даний час сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.