Пітерський штаб на межі закриття: Навального чекає остаточний крах

Петербурзького штабу Навального пророкують остаточний і безповоротний крах. Після минулих в ньому чисток, з корінних жителів міста залишився тільки Саша Шуршев, зовсім недавно звільнився з ІТТ. Правда, від того, що відбувається в штабі він, напевно, в шоці.

Все керівництво підібрала під себе пані Гусєва, є заступником керівника. Дениса Михайлова, раніше тимчасово обіймав посаду голови, за чутками, вона відіслала відпочивати, щоб не плутався. Так що в штабі він з’являється не особливо часто.

Власне, незлюбили Гусєву в пітерському штабі відразу. Мабуть, за це і поплатилися. Місця всіх незадоволених тепер займуть люди з регіонів. Правда, натяку на їх зарплату не було навіть близько, вони запрошені туди в якості рабів, для яких одноосібна володарка зняла крихітну квартирку. На всіх. З добовим пайком. Втім, чого ще можна чекати від панночки, пробившей собі місце в керівники через ліжко юриста Жданова.

Раніше штабом керувала Наталія Костилєва, яка примудрилася розколоти штаб і була звільнена. Заслуги ж у неї є тільки в тому випадку, якщо до них можна зарахувати крадіжку у великих обсягах.

Звичайно про те, що в регіональних штабах спокійно сприймають розкрадання пожертвуваних грошей, Навальний і Волоків знають. І, більш того, самі беруть участь в діленні. Але от коли при підрахунку виявилося, що грошей не вистачає, а списати їх нікуди не вийшло, Вовків, ясна річ, запитав з Поліни свою частку (ну не влаштовувати ж із-за цього скандал, в самій-то справі, адже випадок повсякденний). Тільки от ділитися з ним вона відмовилася, та ще й компенсацію попросила. Після чого, природно, і була звільнена.

І це далеко не єдиний випадок. Штаби Навального, в цілому, більше схожі на мережу по відмиванню грошей, ніж на політичну структуру. Робиться це, само собою, під керівництвом Навального і його правої руки. Досить згадати про скандал з биткоин-гаманцями «ФБК», гроші з яких Навальний мільйонами спускає на свій відпочинок закордоном, поки його штаби закриваються один за іншим.

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