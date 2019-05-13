ФСБ РФ застосовувала тортури до фігурант “справи Хізб-ут Тахрір”

Раїм Айвазов заявив, що ФСБ застосовувала до нього імітацію розстрілу.

Фігурант сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” кримськотатарський активіст Раїм Айвазов повідомив про те, що російські силовики після затримання, вивезли його вночі “в поля” і “імітували розстріл”, передає “Крим.Реалії”. У понеділок, 13 квітня “Київський райсуд Сімферополя” продовжив запобіжний захід активісту.

“На питання про те, де і при яких обставинах він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь в 2-3 години ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо скрутили номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і як би імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили за документами затримання”, – переказала слова свого підзахисного адвокат Марія Ейсмонт.

Адвокат подала клопотання винести окрему ухвалу на адресу слідчих органів, щоб перевірити слова Айвазова, оскільки в них є ознаки злочину. Також сторона захисту має намір самостійно подати заяву про злочин.

Зазначено також, що “суд” окупованого Сімферополя продовжив Айвазову арешт до 15 серпня. Засідання відбулося у закритому режимі, без родичів і слухачів.

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17 квітня кримського татарина Раїма Айвазова затримали російські силовики при перетині адмінордону України з анексованим Кримом на контрольно-пропускному пункті “Каланчак”. Активіста звинуватили в тероризмі та участі в організації “Хізб ут-Тахрір”.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито “тероризмі” і “екстремізмі”.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна”.

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв’язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що жодного поліпшення за останні місяці на окупованому півострові не відбулося.

Джерело: ZN.UA