«Міна» під Зеленського: Порошенко призначив суддів Верховного суду

«Ми у владі, якщо у владі всі наші», — так описують експерти логіку Петра Порошенка, який перед відходом з поста призначив суддів у вищий судовий орган країни. Тепер, маючи там «своїх» людей, Порошенко ускладнить життя Володимиру Зеленському, міркують вони.

ВС — суд першої інстанції у справах проти Президента

Чинний президент Петро Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський та його команда не будуть втручатися в роботу судових інстанцій. За його словами, суд щодня виносить рішення, в тому числі ті, що стосуються Президента, уряду.

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що йдучи з посади, Порошенко, заклав «міну» для обраного Президента Володимира Зеленського, призначивши своїх людей. Мовляв, він планує повернутися у владу, і розраховує на їх взаємність.

«Петро Порошенко, як шкідливий кіт, якого виганяють з дому, прагне позначити територію. Серед 75 суддів, яких призначили у Верховний суд, вистачає тих, хто зобов’язаний Петру Порошенку. На їх взаємність у майбутньому розраховує Порошенко, який хоче повернутися», — розповів політолог.

Побажання Порошенко Зеленського викликали у політолога іронію: «Слова про те, що Президент не повинен втручатися в судову систему з вуст Порошенко, який це робив, лунають як відверте знущання. Йдучи, Порошенко вирішив ускладнити роботу своєму наступнику», — сказав Золотарьов.

Зазначимо, що, серед іншого, повноваження Верховного суду входить розгляд питання про наявність у діях Президента України ознак злочину (частина процедури імпічменту). Крім того, Верховний суд є судом першої інстанції для спорів, у яких відповідачем є Президент України.

Вища рада правосуддя підготував подання Порошенко про призначення суддів Верховного суду наприкінці березня. Тепер Президент призначив суддів Верховного суду. З них до Касаційного адміністративний суд — 25 суддів, Касаційний господарський — 15 суддів, Касаційний кримінальний — 13 суддів, цивільний Касаційний — 22 судді.

Така структура Верховного суду утворена в результаті судової реформи 2016 року. В її ході були ліквідовані Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Їх Функції перейшли до Верховного суду.

Новий Верховний Суд приступив до роботи 15 грудня 2017 року. Але весь склад суддів тоді призначений не був — відібрали лише 120 суддів. Інших відбирали під час другого конкурсу. Його оголосили 2 серпня 2018 року.

Призначенням суддів верховного суду реформа не закінчилася. На черзі завершення конкурсів у Вищий суд з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційної оцінки суддів першої інстанції, відбір до першої та другої інстанцій. За прогнозами Петра Порошенка, ці процедури повинні завершитися через рік.

Зміцнив вертикаль і…програв вибори

У 2016 році Порошенко оголосив в Україні судову реформу, яка триває досі. Основна заявлена мета – очищення та оновлення судової системи за допомогою створення нового Верховного Суду і кваліфікаційної оцінки всіх суддів.

Реформа повинна була очистити судові органи від нечесних суддів. Але цього не сталося. За даними ЗМІ, в новостворений Верховний Суд після численних конкурсів і відборів все одно пропустили десятки кандидатів зі станом, явно перевищують їх доходи, з нечесними деклараціями, суддів Майдану і порушників прав людини.

Втім, ще в 2016 році експерти називали неоголошену офіційно мета реформи — зміцнення особистої влади Петра Порошенка. Вони зазначали, що державний устрій України – парламентсько-президентська республіка передбачає розділення трьох гілок влади. При цьому в законодавчому органі – Верховній Раді — найбільшою фракцією є Блок Петра Порошенка. Виконавчу владу здійснюють — глава держави Петро Порошенко Кабінет Міністрів на чолі з президентським ставлеником Володимиром Гройсманом.

В результаті перестановок суддів під вплив Петра Порошенка потрапляла судова гілка влади. Тому, мовляв, судова реформа проводилася в максимально стислі терміни. Так, 30 травня 2016 року закон про судочинство був внесений до ВР, 31 травня його включили до порядку денного, 1 червня розглянули на засіданні комітетів, а 2 июня2016 року закон прийняли.

У відповідності з цим законом було скасовано 5-річний випробувальний термін для суддів. Вони відразу призначаються безстроково. Змінилася процедура призначення на посаду суддя призначається Президентом за поданням Вищої ради правосуддя.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом. Імунітет судді урізаний до функціонального. Змінився перелік підстав для звільнення, зокрема, виключено така підстава, як порушення присяги. Зате судді повинні щорічно, крім декларації про доходи, подавати декларації про родинних зв’язках і доброчесності для того, щоб можна було оцінити відповідність законним доходів їх способу життя. Був підвищений і розмір зарплат суддів.

Експерти були впевнені — створювалася слухняна судова система. Так, директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов вважав, що влада прагне добитися від суддів послуху, щоб отримати можливість розправлятися з опонентами і конфіскувати їх активи.

А директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник зазначав, що від судової влади часто залежать результати виборів. Тим не менше, Петро Порошенко вибори програв.

Але призначені ним судді будуть працювати при президенті Володимирі Зеленском. Юрист Ростислав Кравець зазначає: «Під гаслами прозорості та спрощення доступу до правосуддя українці отримали прямо протилежний результат».

За його словами, таке поняття як незалежність судової гілки влади було повністю знищено. «Особливо це видно на спорах з державними органами, де судді почали кардинально змінювати свою попередню позицію. А також на прикладі клопотань правоохоронних органів, задовольняти без належного обґрунтування», — зазначає юрист.

Чи зуміє скористатися впливом на судову систему новий Президент? Політолог Андрій Золотарьов сумнівається — адже Верховний суд призначив Петро Порошенко. «Логіка Порошенко проста: ми у владі, якщо у владі всі наші», — говорить він.