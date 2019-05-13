У провайдера “Воля” з’явився австралійський акціонер

У найбільшого українського провайдера кабельного ТБ і одного з найбільших провайдерів інтернету Воля з’явилися нові міноритарні акціонери.

Згідно з даними про структуру власності, яку ТБ-провайдери і телеканали і радіостанції тепер повинні публікувати у себе на сайті до кінця березня, в акціонерів у Волі з’явився австралійська Варама Кепітал птю лтд. Його частка – 5,62%.

Warama Capital заснував Тім Иверс, інвест-банкір з Сіднея.

Також в числі нових інвесторів – Ол Груп Лтд. (Каймановые про-ва) – 8,4%.

При цьому зі складу інвесторів вийшли Итонпарк Майстер Фанд Лтд – 5,9%, І-Ел-Кью Инвесторс ІІ Лтд – 8,4%.

Основним інвестором є Providence Equity Partners – 34,92%. Також великі пакети зберігаються в Sigma Bleyzer і ЄБРР.