ТРЦ Магелан «пустять з молотка»

Фонд гарантування виставив на торги через голландський аукціон в системі ProZоrro. Продаж торгово-розважальний комплекс Магелан загальною площею 110 072,4 кв. м.

Як повідомляє прес-служба Фонду, об’єкт знаходиться за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4а.

«До лоту також входять господарський блок, водомірний вузол, насосна станція пожежогасіння, нежитлове приміщення теплового пункту і незавершене будівництво», — додали у Фонді гарантування.

ТРЦ Магелан — один з чотирьох найбільших торгово-розважальних центрів Харкова. Проект ТРЦ передбачає дві черги будівництва: перша з загальною площею 40 000 кв. м (вже введена в експлуатацію), друга черга — 66 000 кв. м (ще не введена в експлуатацію).

Актив обліковується на балансі ВТБ Банку. Стартова ціна – 779,3 млн грн. Торги призначені на 14 травня.