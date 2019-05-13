«Укрзалізниця» припинить рух харківських та одеських поїздів у бік Кропивницького

«Укрзалізниця» припиняє залізничне сполучення з Кропивницьким з 30 травня до 15 червня.

Залізничне сполучення припинено на прохання влади міста із-за будівництва транспортного шляхопроводу. Саме тому «Укрзалізниця» змінила розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів на ділянці Знам’янка — Помічна, які раніше проходили через Кропивницький.

За зміненим маршрутом і розкладом курсуватимуть поїзди: № 120/119 Запоріжжя — Львів, № 053/054 Дніпро — Одеса, № 007/008 Харків — Одеса, № 790/789 Київ — Кременчук, № 091/092 Одеса — Костянтинівка, № 59/60 Харків — Одеса.

Пасажири, які до 6 травня включно оформили проїзні документи на зазначені поїзди, у разі відмови від поїздки до відправлення поїзда можуть повернути проїзні документи в касах. Якщо пасажир відмовиться від поїздки на станції її переривання, то кошти повернуть за непрослідувану відстань.