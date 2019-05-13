Порошенко про продовження санкцій проти РФ: Є підстави для оптимізму

Є велика ймовірність, що санкції проти Росії будуть продовжені. Про це в Брюсселі повідомив чинний президент України Петро Порошенко, передає прес-служба українського лідера.

«Та ситуація і та наша робота, яка була зроблена за останній місяць, дає нам підстави для оптимізму. Навіть не для стриманого оптимізму, а для оптимізму, що санкції на червневому саміті Європейського Союзу проти Російської Федерації у зв’язку з невиконанням мінських угод точно будуть продовжені», — зазначив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не планує вводити нові санкції проти Російської Федерації з-за її рішення роздавати російські паспорти на Донбасі.