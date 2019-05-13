Службовий автомобіль аеропорту Дортмунда врізався в літак Меркель

Урядовий літак, на якому канцлерка Німеччини Ангела Меркель прилетіла до Дортмунда, був пошкоджений після інциденту з автомобілем наземних служб аеропорту.

Про це повідомляє “Європейська правда” за посиланням на Bild.

У понеділок близько 13.30 транспортний засіб врізався у припаркований літак Global 5000. На момент зіткнення канцлерки на борту літака не було.

Там перебували лише троє членів екіпажу, вони лишилися неушкоджені. “Чому транспортний засіб наїхав на літак достеменно невідомо.

Це з’єднання ясує подалі слідство” повідомили в аеропорту Дортмунда. За даними джерел, водійка автомобіля наземних служб була настільки вражена побачити літак, в якому прилетіла канцлерка, що забула натиснути на ручні гальма, в результаті чого сталося зіткнення.

Повідомляється, що після інциденту канцлерка вирішила замінити транспортний засіб і повернутися до Берліна вертольотом.