У Вінниці невідомі захопили консервний завод

Близько трьох сотень невідомих захопили у Вінниці будівлі консервного заводу по вулиці Дубовецькій. Про це у своїй трансляції заявивши журналіст Андрій Гайдай.

За його словами, близько трьох сотень озброєних молодиків захопили приміщення Вінницького консервного заводу по вулиці Дубовецькій 29.

Причиною, як повідомляє Гайдай, є бажання місцевих забудовників прикрити підприємство та побудувати на його місці житловий комплекс.

Між місцевими мешканцями, працівниками та озброєними найманцями відбулися масштабні сутички, з-за паркану в людей летить каміння.