Інавгурація Зеленського: Порошенко озвучив свої інтереси

Чинний глава України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшій інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

Своєю позицією поділився він із журналістами в понеділок, 13 травня, в Брюсселі, куди прибув із нагоди 10-ї річниці “Східного партнерства”. Відповідне відео опублікував прес-секретар президента Святослав Цеголко.

“Сьогодні м’яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений у тому, щоб Верховна Рада якомога швидше визначилася з датою інавгурації, і з мого боку буде тільки підтримка якомога швидшого вступу пана Зеленського на посаду”, – сказав Порошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Президент відповів також на запитання про можливий розпуск Ради і дострокові парламентські вибори. На його думку, “все повинно бути відповідно до конституційної і законодавчої процедури”.

Читайте також – У Раді пропонують нову дату інавгурації

Він наголосив, що парламент повинен знайти компромісне рішення, яке б “забезпечило захист демократії і конституційного процесу”.

Джерело – obozrevatel