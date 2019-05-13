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Викликає рак: Комаровський попередив про небезпечну недугу

13.05.2019

Доктор Комаровський попередив про наслідки неправильного харчування.

Доктор Євген Комаровський розповів про те, до яких серйозних наслідків може призвести ожиріння. Про це іменитий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який розповів про важливі нюанси в харчуванні дитини, попередив українців про небезпеку ожиріння, що в більшості випадків є наслідком неправильного харчування і переїдання.

За словами педіатра ожиріння може спричинити за собою такі наслідки, як:

  • високий рівень холестерину,
  • болі в спині,
  • хвороби серця,
  • високий кров’яний тиск,
  • діабет,
  • рак.

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