Порошенко висловився про можливість дострокових виборів у Раду

Петро Порошенко, коментуючи можливість проведення дострокових виборів в Раду, заявив, що політик завжди повинен бути до них готовий, проте демократія — це чітка процедура.

Про це чинний президент повідомив у Twitter.

“Про дострокових парламентських виборах: з одного боку, політик повинен завжди бути готовий до виборів, і я тут не бачу ніякої проблеми. А з іншого боку, демократія — це чітка конституційна та законодавча процедура, яка повинна бути дотримана”, — заявив він.

За словами Порошенка, розглядаючи питання можливого проведення дострокових парламентських виборів, Верховна Рада з дотриманням Конституції та законодавства повинна прийняти рішення, яке підтримає український народ.