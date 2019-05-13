В’язень Кремля розповів про тортури і знущання в окупованому Криму

Обвинувачений у сімферопольському «справі Хізб ут-Тахрір» кримськотатарський активіст Раїма Айвазов розповів про знущання російських силовиків після його затримання на кордоні з аннексированным Кримом.

Про це повідомила адвокат кримського татарина Марія Ейсмонт.

«На питання про те, де і при яких обставинах він був затриманий, Айвазов розповів, що на КПП десь в 2-3 години ночі його довго не пропускали. Пізніше троє оперативників ФСБ, як він вважає, посадили його в машину (вдаривши при цьому), з якої попередньо скрутили номерні знаки, і вивезли в якісь поля. Там поставили на землю на коліна і як би імітували розстріл – стріляли поруч з ним. Після цього в такому стані повезли в управління ФСБ, де вже офіційно оформили за документами затримання», – переказала слова свого підзахисного Ейсмонт.

Нагадаємо, Київський райсуд анексованого Сімферополя продовжив Айвазову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 серпня. Засідання проходило в закритому режимі. Зокрема, в зал не пустили навіть родичів.