Rozetka закриває магазин в Києві. Занадто багато клієнтів

Магазин на Костянтинівській не впорався з напливом покупців.

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ Розетка.Уа, Київ) вирішив закрити одну з п’яти столичних торгових точок – в торгово-офісному центрі Шоколад по вул. Костянтинівська, 71.

«На жаль, нам доведеться закрити цей магазин – він просто не впорався з навантаженням. Ми хочемо, щоб у нас був кращий у світі сервіс, а на цій локації у нас це не виходило. Ми бачили великі черги і ваші скарги, тому прийняли рішення відмовитися від цієї локації і шукати кращу», — повідомив рітейлер 10 травня.

Останній день роботи магазину – 12 травня.

Rozetka заснована в 2005 році в Києві як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

Таким чином, за станом на травень-2019 Rozetka має чотири магазини в Києві і три – в Одесі.