Ар’єв: У вівторок КСУ може скасувати закон про люстрацію

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв заявляє, що Конституційний суд у вівторок, 14 травня, може ухвалити рішення про скасування закону про люстрацію.

Про це він повідомив у Twitter.

“Завтра треба йти до Конституційного суду. На 10:00. Там можуть скасувати люстрацію та відкрити дорогу у владу тим новим обличчям, які ми за п‘ять років встигли призабути. Далі під загрозою е-декларації”, – написав він.

Як повідомлялося, закон “Про очищення влади” був прийнятий парламентом і підписаний Президентом України 16 жовтня 2014 року. Він, серед іншого, передбачає, що деякі категорії осіб протягом десяти років не мають права обіймати посади у державних органах влади України.

Того ж року до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів, серед яких були переважно колишні регіонали, щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об’єднав три подання в одне провадження.

Джерело: Укрінформ