У літак канцлера ФРН Ангели Меркель врізався автомобіль

Renault Trafic без водія за кермом, протаранив припаркований на стоянці урядовий борт Bombardier Global 5000.

В аеропорту Дортмунда в літак канцлера ФРН Ангели Меркель врізався автомобіль.

В результаті інциденту літак отримав пошкодження. У момент зіткнення самої Меркель у салоні не було. Що знаходилися в літаку три члени екіпажу не постраждали.

Точні масштаби збитку невідомі. Техніки бундесверу вже приступили до ремонту літака. Причини, по яким некерований автомобіль прийшов в рух, розслідуються.

Видання повідомляє з посиланням на джерела в бундесвері, що водій забув затягнути ручне гальмо. Раніше Ангела Меркель посиділа в автомобілі-учасника зіткнення та поспілкувалася з його водієм.

За наявною інформацією, канцлер буде доставлена назад у Берлін на вертольоті.