Нардеп запідозрив Зеленського в намірі заробити на інавгурації

Відео про інавгурацію Володимира Зеленського можна було оприлюднити на його сторінці у Facebook, де ми брали всю інформацію під час виборів. Але це нікого на Youtube-каналі Зеленського, де ролики заробляють гроші.

Це зауважив народний депутат України Юрій Чижмарь в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK.

Депутат зазначив, що відео про інавгурацію Володимира Зеленського було запушене саме на Youtube-каналі новобраного Президента невипадково.

«Коли ми сьогодні обговорюємо розпустити парламент чи ні, та в який день провести інавгурацію, то на цьому вже хтось заробляє. Адже це відео можна було оприлюднити на сторінці Зеленського у Facebook, де ми брали всю інформацію під час виборів», – підкреслив Чижмарь.

Також він пояснивши, що конституційних підстав для розпуску цього парламенту не існує. Оскільки в Конституції України передбачений ще один місяць, коли Президент повинен дати парламенту термін для надання інформації про наявність чи відсутність коаліції. І лише після цього провести консультації з головою Верховної Ради та керівниками фракцій і встигнути за 6 місяців до чергових виборів видати указ про розпуск парламенту.

«Але є й інша правда – якщо сьогодні буде виданий такий указ, то, незважаючи на те, що він не відповідає Конституції, його не можна буде оскаржити, і вибори будуть проведені. Адже у жовтні 2010 року ще команда Януковича скасувала 12 розділ в законі про Регламент ВР, який передбачав питання створення, діяльності та припинення коаліції. Тоді як Конституція України у статті 83 прямо відсилає на закон про Регламент», – вказав Юрій Чижмарь.

На думку політика, немає значення, будуть проведені строкові чи дострокові вибори: «Я готовий голосувати і за інавгурацію 19 травня, і за рішення Президента про дострокові вибори. Оскільки виборча кампанія за умов розпуску парламенту почнеться лише на місяць раніше – 27 червня, а не липня.

Однозначно, дочасні вибори вигідні Володимирові Зеленському, адже йому вже потрібно переводити кампанію у конфронтацію та питання нових виборів, інакше його рейтинг почне падати».