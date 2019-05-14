Подоляк: Чому Порошенко відмовляється йти?

Так буває. Людини показово відправили далеко через двері. «Іди і думай, чому ти ізгой»). А він наполегливо ломиться у вікно… Порошенко, судячи з усього, так і не повірив у те, що програв. І що йому потрібно залишити царські апартаменти. І що більше не головний Феодал. І що країна не готова більше слухати його пафосні затоки про «потужні реформи»…

Петро Олексійович наполегливо продовжує грати у президента…

У настільки явного відмови від реальності є три простих пояснення… Триваюча життя в ілюзіях, банальний страх майбутньої відповідальності і чиста прагматика (роздати побільше нагород своїм і тим самим придбати їх лояльність)… чи Допоможе це Порошенку виглядати гідно? — розбираємо у черговому випуску «Чорного і білого»…

Михайло Подоляк