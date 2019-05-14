Ділянка на Інститутській, де намагалися почати будівництво меморіалу, може знадобитися для слідчих дій – Горбатюк

На ділянці київської вулиці Інститутській, де 13 травня намагалися почати будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, можуть проводитися слідчі дії у справах про злочини на Евромайдане.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк.

«Така ситуація, що у нас немає за результатами розслідування ще вироків у цих справах, і відповідно, потреба в проведенні може виникнути ще неодноразово, а рельєф за результатами [будівельних] робіт повинен змінитися. І це велика проблема», – сказав він.

Ведучий уточнив, чи правильно він розуміє, що під час судових процесів може виникнути потреба в нових експериментах.

«Так, може виникнути потреба, і справді, може бути необхідність безпосередньо на місці перевірити ті чи інші обставини», – зазначив Горбатюк.

13 травня на Інститутській почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. «Громадське» відзначило, що це ставить під загрозу завершення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів активістів під час Революції гідності.

Горбатюк заявляв, що дозвіл на будівельні роботи дала заступник генпрокурора Анжела Стрижевська. Адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила, що бруківку вже зняли безпосередньо з ділянки, який раніше був встановлений як місце поранення одного з протестувальників. У цій справі слідчий експеримент не завершений, а втручання будівельників робить його неможливим.