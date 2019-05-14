НБУ програв апеляцію за позовом екс-співвласника ПриватБанку, подасть касацію

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 травня відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.

Як заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, на слова якого посилається прес-служба, НБУ не погоджується з рішенням суду та готується до подання касаційної скарги. При цьому він зазначив, що порядок і підстави для проведення планових та позапланових перевірок у банках регламентуються відповідним положенням Нацбанку і в разі виявлення суттєвого погіршення фінансового стану банку НБУ має підстави для проведення відповідної перевірки.

“Перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, є не тільки одним із пріоритетних завдань регулятора, що є складовою забезпечення фінансової стабільності в Україні, а й належить до його виключних повноважень, закріплених законом. Саме тому варто зважено підходити до вирішення спорів, в яких оскаржуються наглядові дії Національного банку з метою забезпечення стабільної роботи банківської системи”, – сказав В.Григорчук.

Як наголошується в повідомленні, НБУ мав підстави для проведення інспекційної перевірки ПриватБанку в 2016 році, оскільки узгоджену з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програму фінансового оздоровлення банку не було виконано, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань. За результатами інспекційної перевірки ПриватБанку напередодні визнання його неплатоспроможним і виведення з ринку за участю держави було встановлено, що план реструктуризації банк не виконував, а капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків. Такі висновки підтверджуються матеріалами інспекційної перевірки, а також незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією, яку залучив ПриватБанк, йдеться в повідомленні.

“Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Нагадаю, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави ухвалювалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО, урядом та міжнародними партнерами з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна і зворотна процедура у цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав”, – наголосив В.Григорчук.

Як зазначено в повідомленні, НБУ продовжить доводити законність своїх дій і звертає увагу, що такі судові рішення є загрозою для фінансової стабільності країни.

Раніше повідомлялося, що уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають націоналізацію, в результаті якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом І.Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів (525,25 млрд грн) посідав перше місце серед 77 діючих у країні банків.

Джерело – interfax