Верность — это выгодно: Почему миллениалы не склонны к изменам

В 2017 году социолог Николас Волфингер опубликовал на сайте американского Института исследования семьи данные опроса на тему внебрачного секса среди респондентов разного возраста. Люди старше 55 лет оказались более склонными к изменам, чем младшие респонденты. Говорит ли это о том, что будущее за моногамией?

Теория и практика измены

Волфингер также проанализировал данные Всеобщего социологического исследования, которое проводилось начиная с 1991 года, и обратил внимание на то, что если в начале 2000-х люди от 18 до 55 лет чаще проявляли неверность в браке, то в 2004 ситуация резко изменилась и молодое поколение стало более целомудренным.

Но этот вывод вызывает большие сомнения. Помимо данных приведенного опроса, известно также, что миллениалы чаще сожительствуют до брака, свидания через сайты знакомств стали для них чем-то вроде просмотра сериалов, многие вступают в открытые или полиаморные отношения. С 1980-х и брак, и развод стали редким явлением в череде друзей с преимуществами и партнеров на одну ночь.

Венди Меннинг, социолог из университета Боулинг Грин, считает, что нет никаких оснований полагать, что современные молодые люди 24-32 лет более верны своим партнерам, чем такая же возрастная группа в 1980-х. Разница, которую показывают опросы, обусловлена тем, что у людей за 50 было попросту больше возможностей для измены, так как их брак длится уже много лет. Чтобы назвать миллениалов более «верным» поколением, нужно подождать лет 20-30, когда они станут старше.

Но в пользу теории Волфингера говорит исследование, которое провели Линдси Лабрекью и Марк А. Визман в университете Колорадо. Они выяснили, что процент американцев, считающих внебрачный секс «во всех случаях заслуживающим порицания», резко снизился в 2016 году в по сравнению с 2000 годом, но и процент тех, кто считает внебрачный секс частью своей жизни, тоже снизился, хоть и не настолько значительно. То есть люди, принимавшие участие в опросе в 2016 году, более открыты к изменам теоретически, но не настроены действительно совершать их.

Сложно делать обобщенные выводы по всему поколению, но работа Волфингера может указывать на изменения в отношении миллениалов к семье и браку.

Изменять бесчестно

Социолог Эндрю Черлин из университета Джона Хопкинса отмечает, что за последние несколько десятилетий люди стали более избирательными в вопросах брака. Причем люди, которые ходили в колледж, проявляют более глубокую привязанность, а показатели разводов среди пар, где оба партнера получили высшее образование, намного ниже, чем среди других пар.

Дело в том, что сейчас люди могут себе позволить несколько лет повстречаться до брака, а потом еще какое-то время подождать, прежде чем заводить детей. Современное общество оказывает на них меньше давления и уже не так, как это было принято раньше, осуждает за то, что у них все еще нет семьи. Поэтому миллениалы не склонны выбирать неподходящих партнеров, только чтобы не остаться в одиночестве. А если нет навязчивой необходимости с кем-либо встречаться, то и измена теряет смысл — проще сменить партнера или найти того, кому не захочешь изменять.

Исследовательница Кейт Джулиан называет этот тренд «сексуальным спадом». Миллениалы в принципе реже занимаются сексом, следовательно, и внебрачный секс не так распространен.

Мы живем в эпоху борьбы с сексуальными домогательствами и расцветом движения за гендерное равенство. Молодые люди, которые поддерживают эти идеи, считают измену проявлением несправедливости и осуждают тех, кто изменяет.

Многие миллениалы считают бесчестным уйти от своего партнера к кому-то другому. Это подразумевает «эмоциональную измену» во время отношений. «Нужно посвятить какое-то время тому, чтобы погрустить о завершении того, что было значимой частью вашей жизни», — считает Кай Лени Палмизано, писатель из Филадельфии.

Читайте также – Психология счастья: 10 принципов довольных жизнью людей

Верность — это выгодно

Но есть и более прозаичные причины, почему миллениалы стараются держаться вместе. Часто они не могут себе позволить купить в одиночку дом, обустроить хозяйство, обеспечить детей всем необходимым. Когда твоя жизнь настолько нестабильна, важно знать, что у тебя есть человек, который всегда будет рядом. Зачем же этим рисковать?

Помимо финансовых забот, значительную роль играет то, что многие миллениалы пережили большой стресс при разводе собственных родителей. На 1979 год, как раз на детство старших из миллениалов, пришелся пик бракоразводных процессов. Поэтому для многих из них сохранить супружескую верность значит быть лучше, чем были их родители, и уберечь детей от травмы, которую они пережили сами.

Время покажет

Волфингер признает, что результатам его исследования можно найти альтернативные объяснения. «Почему люди 50-60 лет чаще идут на измены? Потому что они женаты уже много лет и супружеский секс им надоел? Или потому что они представляют поколение, которому свойственно более свободное сексуальное поведение? Думаю, обе причины имеют место», пишет Волфингер.

А возможно, дело и правда в том, что у миллениалов другая система ценностей. Но мы этого не узнаем, пока им не исполнится 50.

Источник – womo.ua