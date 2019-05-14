ЦВК виділила 25 млн на вибори місцевих громад

Центральна виборча комісія виділила майже 25 млн гривень на підготовку і проведення виборів місцевих громад, які відбудуться 30 червня. Про це повідомляється на сайті Цвк.

Сьогодні, 13 травня, відбулося чергове засідання Цвк, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. На засіданні були внесені зміни до постанови від 4 січня 2019 року № 23 «Про затвердження на 2019 середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших і додаткових місцевих виборів».

На проведення виборів місцевих голів у 19 регіонах було виділено 19 976 500 гривень, ще 4 834 200 гривень визначили для організації додаткових виборів у 13 регіонах.

На виробництво виборчих списків та іменних запрошень для проведення місцевих виборів виділили ще 65 400 гривень.