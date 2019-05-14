У Франції конфіскували 11 тонн марихуани

Зловмисники задіяли для перевезення марихуани кілька автомобілів, у тому числі вантажівка.

Вантаж наркотиків був перехоплений 10 травня на автотрасі в районі Безансона в департаменті Ду на сході Франції. Для перевезення марихуани були задіяні кілька автомобілів, у тому числі вантажівка.

Зазначається, що розслідування, яке призвело до проведення успішної операції, було розпочато в 2017 році і проходило спільно з правоохоронцями Марокко, Іспанії та Бельгії. Поліцейськими були арештовані четверо підозрюваних, серед яких громадянин Італії.

Востаннє такий же вантаж марихуани на території Франції був конфіскований в червні 2004 року. Тоді було конфісковано 10 тонн наркотику на борту яхти в Ла-Манші. А в 1999 році тут було зафіксовано рекордне вилучення – 23,5 тонни марихуани. Перевозило вантаж риболовецьке судно.