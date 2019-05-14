Боксера, одним ударом вбив у Києві співробітника УДО, залишили на волі

Апеляційний суд Києва залишив на волі колишнього боксера Петра Очеретяного, від удару якого в січні 2019 року загинув капітан Управління державної охорони Василь Хмелюк.

На суді слідчі заявили, що Очеретяний може сховатися від слідства у разі, якщо експертиза встановить, що смерть настала саме від його удару, а не від падіння на асфальт.

Адвокати підозрюваного наполягали на тому, що екс-боксер не залишить Київ, мотивуючи це його прихильністю до сім’ї — дружині і двом малолітнім дочкам (у загиблого також залишився однорічний син).

Сам Очеретяний лише повторив, що співчуває родині загиблого, але винним у трагедії себе не вважає.

У підсумку суд вирішив обмежитися застосуванням до підозрюваного цілодобового домашнього арешту з забороною спілкуватися зі свідками.