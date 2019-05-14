Багатого чоловіка співачки Камалії обікрали: стали відомі подробиці

Співачка Камалія розповіла про неприємний інцидент на відпочинку. Справа в тому, що її чоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, пограбували в Італії. За словами Камалії, вони вирушили з дітьми в Італії. Поки Захур з однією з дочок пішли за водою, зловмисник відтягнув увагу Камалії, в цей час другий чоловік викрав рюкзак її чоловіка.

«Ми прибули в Рим 1 травня і вийшли в зал для зустрічаючих. Водія від круїзної компаниипока не було. Захур з Арабеллой пішли купити води, а я залишилася з усіма речами. Хтось раптово постукав мене по плечу і ламаною французькою запитав, як можна пройти в зал вильоту. У цей момент його спільник забрав рюкзак Захура з одного з візків (про це я дізналася пізніше). Через пару хвилин після цього до мене підійшла представниця MSC і з’явилися чоловік з донечкою. Ми збиралися вже штовхати наші візки, коли Захур виявив пропажу рюкзака зі всіма документами», – написала співачка.

Крім того, Камалія повідомила, що італійська поліція буквально діяла в цій ситуації.

«Ми повідомили в поліцію, але вона була безрезультатна. Мені здалося, що вони взагалі були частиною всього цього фарсу… Навіть не спромоглися пройти на місце злочину! Просто дали нам довідку, яка підтверджує, що сталася крадіжка, і без сорому заявили, щоб ми їх просто так не турбували. Мовляв, вони самі з нами на зв’язок вийдуть, як тільки щось знайдуть», – обурюється Камалія.

Артистка зізналася, що їх врятувало лише випадкове наявність кредитних карток.