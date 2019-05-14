США попросили про переговори Путіна і Трампа

Раніше Вашингтон не допускав можливості проведення зустрічі президентів двох країн.

Сполучені Штати несподівано попросили у Росії про зустрічі на вищому рівні.

Видання зазначає, що раніше Вашингтон не допускав можливості проведення зустрічі президентів двох країн, поки Москва не відпустить затриманих в районі Керченської протоки українських моряків і не поверне Києву кораблі.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков 13 травня допустив, що на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова і Майка Помпео в Сочі 14 травня буде обговорюватися питання про саміті російського і американського президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа в G20 в японській Осаці.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео скасує візит до Москви, але зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, як і планувалося, в Сочі 14 травня.